Obra da Base Fluvial Candiru alcança 100% e está pronta para ser instalada em Óbidos

O Governo do Pará realizou na tarde desta quarta-feira, 21, a última visita técnica na obra da nova Base Integrada Fluvial Candiru, que será instalada em frente ao município de Óbidos, no rio Amazonas. A estrutura naval da embarcação já está 100% concluída.

Executada por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a mais nova Base tem o objetivo de controlar o fluxo das embarcações oriundas do Amazonas, atuando de forma integrada com os órgãos das esferas estaduais e federais, além dos órgãos de fiscalização ambiental.

"As bases fluviais compõem uma importante estratégia de segurança Pública para o monitoramento dos nossos rios. A Base Fluvial Candiru estará em uma localização extremamente importante, no Rio Amazonas, no estreito de Óbidos, em frente à cidade de Óbidos, que é certamente uma das localizações mais importantes, onde hoje são feitas apreensões de drogas e combate dos crimes ambientais. Por isso, se faz necessário ter esta estratégia de segurança", reforçou o governador do Pará, Helder Barbalho, que acompanhou a visita ao espaço, durante agenda na localidade.

O chefe do Executivo estadual destacou ainda a importância das ações integradas com os órgãos estaduais e federais nas ações que serão desenvolvidas na Base.

"Nesta Base teremos integrado todo o sistema de segurança com a presença da Polícia Militar, Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal e dos órgãos de fiscalização estadual e federal, bem como a presença de órgãos de fiscalização ambiental para que possamos, com o suporte de lanchas blindadas, monitorar e acompanhar essa região, a fim de, evitar que haja a evasão de crimes, seja na esfera da evasão de crimes ambientais como também no combate ao tráfico de drogas na região, já que é exatamente o limite com o estado do Amazonas e consequentemente também com uma parte das fronteiras internacionais do nosso país", frisou o governador.

A nova Base vai contar com todo o aparato de segurança pública e concentrará os agentes de segurança da esfera estadual e federal.

Estrutura - A nova base foi construída em duas frentes de serviço, sendo uma delas em Belém, com a construção naval da obra, que contempla o flutuante principal, ou seja, com toda a sua estrutura física montada, contendo recepção, dormitórios, banheiros, cozinha, sala de monitoramento, além de duas celas e flutuantes intermediários que vão auxiliar na sua sustentação na área fluvial, além de passarelas articuladas que darão acesso até a Base, tanto para as embarcações quanto para a parte terrestre. A outra frente ocorre no município de Óbidos, com a fundação da área fluvial, onde a base será fixada, bem como, com a construção no entorno da base onde dará acesso pela via terrestre, com a construção de um terminal de acesso.

Integração - A integração entre as forças é o principal diferencial da nova Base Candiru, que objetiva concentrar esforços de segurança pública e fiscalizações, para monitorar e verificar as atividades desenvolvidas na área fluvial do Pará, em específico nas rotas de embarcações oriundas de todo o território paraense, e dos estados do Amapá e Amazonas, como explica o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

"Nessa Base nós teremos órgãos estaduais e federais atuando em várias esferas, não somente dentro dos órgãos de segurança, mas de fiscalização, a exemplo da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, órgãos de Fazenda do Estado, a Polícia Federal e também a Receita Federal. Todos cumprindo com suas atribuições, mas que de forma integrada, será feita toda a fiscalização no principal corredor de entrada no Pará, que é o Rio Amazonas", disse o titular da Segup.

A Base Integrada Fluvial Candiru reunirá equipes dos órgãos de Segurança Pública do Estado, bem como, órgãos de fiscalização ambiental e alfandegários, tanto da esfera estadual quanto municipal. A base será utilizada para atendimento na região e contará com a presença de agentes das Polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros, Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e ainda servidores da Secretaria da Fazenda e Receita Federal.

Segurança Fluvial - Essa é a segunda Base Fluvial Integrada de Segurança Pública que o estado finaliza a execução da obra, tendo a sua primeira Base instalada no Distrito de Antônio Lemos, no município de Breves, atendendo a região dos rios do arquipélago do Marajó. Em dois anos de implantação no Marajó, as ações da "Antonio Lemos" já resultaram em grandes apreensões de drogas oriunda de embarcações, e ainda, na desarticulação de ações criminosas, garantindo maior segurança a população ribeirinha da região.

Ainda durante a agenda, o governador, Helder Barbalho, conheceu também o início da estrutura da terceira Base Fluvial de Segurança, que será destinada à cidade de Abaetetuba e ressaltou a importância das bases nos rios do estado.

FONTE: Agência Pará