Em comemoração aos 15 anos, Ufopa promove concurso de redação para alunos da educação básica

Gratuitas, inscrições podem ser feitas até 23 de setembro de 2024.

Já estão abertas as inscrições para o I Concurso de Redação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que tem como tema “Ufopa, 15 anos: importância da primeira universidade federal no interior da Amazônia”. Promovido pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), o concurso visa a promover a reflexão sobre a importância da Ufopa para a região, além de desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a produção textual de alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas dos municípios da área de abrangência da Universidade.

Cada aluno poderá inscrever apenas uma redação dissertativa, que deverá ser original, inédita e escrita pelo próprio participante. O texto deve ter, no mínimo, 30 linhas e, no máximo, 40 linhas. As redações devem ser escritas de próprio punho, escaneadas e enviadas em formato digital (PDF) por meio do formulário de inscrição, até o dia 23 de setembro. É obrigatório que os alunos participantes estejam regularmente matriculados.

Serão premiados os três primeiros colocados em cada uma das seguintes categorias:

Ensino Fundamental Anos Iniciais;

Ensino Fundamental Anos Finais;

Ensino Médio.

Confira a premiação:

1º lugar: R$1.500,00

2º lugar: R$1.000,00

3º lugar: R$ 500,00

A divulgação do resultado preliminar ocorrerá em 6 de novembro e a cerimônia de premiação será no Dia da Cultura e da Extensão, comemorado em 14 de novembro, no auditório da Unidade Tapajós, Campus Santarém.

Em caso de dúvidas, o participante deve entrar em contato com a Comissão Organizadora do Concurso pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . O discente também poderá ir à Procce, localizada na sala 340 do Bloco Modular 2 (BMT 2) da Unidade Tapajós da Ufopa, situada no bairro do Salé, em Santarém (PA).

Confira:

- Edital Procce nº 008/2024 - I Concurso de Redação da Ufopa

- Anexo III - Folha de Redação

- Formulário Eletrônico de Inscrição

- Acompanhamento das as etapas do processo Clique Aqui

FONTE: Comunicação/UFOPA