XXXIV Festival do Tucunaré vai agitar o Curumu no período de 30/08 a 01/09

A Vila União Curumu, situada a cerca de 30 km da sede do município de Óbidos, no oeste do Pará, será o cenário paradisíaco para o XXXIV Festival do Tucunaré, que acontecerá entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro de 2024. Cercada por praias exuberantes e águas calmas, a região se torna um convite irresistível para quem busca diversão e contato com a natureza.

O Festival do Tucunaré, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos, atrai centenas pessoas todos os anos. Aproveitando o período em que surgem belas praias ao redor da comunidade, uma estrutura especial será montada à beira da praia para receber o público.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), em parceria com a comunidade do Curumu, representada por Gilberto Silva, Adriana Gama, Tati Almeida e Silvia Viana, a edição deste ano promete ser inesquecível. A programação foi cuidadosamente planejada para oferecer entretenimento para todos, com algumas novidades em relação aos anos anteriores.

A festa começará na sexta-feira, dia 30 de agosto, com uma seresta que se transformará em um Luau na praia. A noite contará com apresentações de dança, apresentação das candidatas a Rainha do Festival e música ao vivo, criando uma atmosfera mágica na exuberante praia do Curumu.

No sábado, dia 31, as atividades começarão cedo e se estenderão ao longo de todo o dia. Haverá um torneio de vôlei na praia e, às 16h, acontecerá jogo de futebol amistoso entre a seleção do Arapucu e a seleção do Curumu, no campo Otávio Alho. À noite, a sede do Mirim será palco de uma grande festa, com música ao vivo para animar os presentes.

O encerramento do XXXIV Festival do Tucunaré acontecerá no domingo, 1° de setembro, com a aguardado desfile das candidatas a Rainha do Tucunaré, seguida de mais shows ao vivo, garantindo um final apoteótico para o evento.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, o festival contará com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde.

Não perca a oportunidade de participar do XXXIV Festival do Tucunaré e vivenciar momentos inesquecíveis em um dos cenários mais belos do Pará!

PROGRAMAÇÃO DO XXXIV FESTIVAL DO TUCUNARÉ

Dia 30/08 (sexta) - A partir das 17h - Luau na Praia do Curumu, com:

1- Zaqueu Magalhães

2- Joelson Araújo, Neto Moreno e Zezinho da batera "Acústico"

3- Dedê e Marlene Show

Dia 31/08 (sábado)- Sede da comunidade.

O dia todo de lazer e jogo entre Seleção do Curumu X Seleção do Arapucu, a partir das 16h, na Sede do Mirim. Som ao VIVO com:

1- Banda Top 15

2 - Banda100% Curumú

3- Banda Forró dos Top's

Dia 01/09 (Domingo)

A partir das 10h da manhã na Praia do Curumu, início do Som Ao Vivo. As 17h apresentação das Candidatas a Rainhas do Tucunaré. Som ao Vivo com:

1- Adílio Cione, Brenda Daianá e DZ grandão

2- Banda Brisa Show

3- Banda Lazer.

