SEMMA divulga Nota sobre incêndio no Lixão de Óbidos

A Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos (Semma) divulgou nesta terça-feira, 27 de agosto, uma "Nota de Esclarecimento" sobre o incêndio que está devastando a área do Lixão de Óbidos. Segundo o comunicado, desde que o incidente foi informado, a equipe da Semma tem se empenhado em controlar as chamas. No entanto, o combate ao incêndio enfrenta grandes dificuldades, já que as chamas atingiram uma área de difícil acesso, onde não é possível chegar com os caminhões-pipa.

Na nota, a Semma destaca que há "fortes indícios de que o fogo tenha origem criminosa", o que agrava ainda mais a situação. Até o momento, o incêndio permanece incontrolável, colocando em risco a vegetação ao redor da área.

As autoridades continuam trabalhando intensamente para conter as chamas e evitar maiores danos. Enquanto isso, a comunidade é alertada para manter a distância da área afetada, garantindo assim a segurança de todos.

Confira abaixo algumas imagens que recebemos do local do incidente:



NOTA....

www.obidos.net.br - Com informações da Semma/Óbidos