Tv Brasil exibiu a reportagem, “Parintins – a arte da sustentabilidade”

Produção esteve no Amazonas para acompanhar histórias sobre festival

O programa Caminhos da Reportagem inédito que a TV Brasil exibiu segunda-feira (26), às 23h, histórias sobre o Festival de Parintins, que mantém a herança cultural e também leva desenvolvimento para a região amazônica. No episódio “Parintins – a arte da sustentabilidade” - produzido pela TV Encontro das Águas, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) -, a atração jornalística esteve no interior do Amazonas para acompanhar essa celebração cultural que movimenta todos os anos o maior estado do país.

O maior evento folclórico a céu aberto do mundo não é apenas superlativo em sua grandiosidade, mas também um vibrante símbolo da rica cultura amazônica, onde as cores, sons e tradições se unem em uma celebração única que emociona e encanta o público. Mas o festival também é um motor vital para a economia local.

A cidade se divide entre os dois grupos folclóricos, que competem todos os anos: o Boi Garantido (vermelho) e o Boi Caprichoso (azul). Mas bem antes dos dois entrarem no Bumbódromo, a cidade se prepara o ano inteiro para o período do festival. Otília Góes, por exemplo, faz da própria casa uma pousada durante a festa. E construiu um anexo para ganhar ainda mais uma renda extra. “A gente praticamente aluga de um ano pra outro e os próprios turistas indicam pros outros pro ano seguinte”, afirma Otília.

Veja a matéria....

Anualmente, o evento movimenta mais de R$65 milhões na região. “O festival hoje é a mola propulsora da economia local e é importante não só pro município, mas para o estado, porque através da cultura, dessa força que o boi tem, muitas portas se abrem, investimentos chegam a partir do sucesso que é o evento”, afirma Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Uma das atrações, além das que são apresentadas na arena, são os triciclos, que são bicicletas adaptadas com três rodas, que carregam até quatro pessoas. O transporte, além de barato, não é poluente e é o melhor meio para conhecer a cidade e se locomover por ali. Cada tricicleiro carrega uma média de 200 pessoas durante os dias do festival. Uma renda extra que ajuda o ano todo.

Ficha técnica

Reportagem: Elis Marinheiro

Roteiro: Welder Alves

Produção: Elis Marinheiro, Lane Guimarães, Marília Garcia

Imagens: Anderson Luiz Marques da Costa, Frankling Moura

Edição, pesquisa e finalização: Marília Garcia

Exibido aos domingos, às 22h, o Caminhos da Reportagem disponibiliza as matérias especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora pública em https://www.youtube.com/tvbrasil. As edições anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site https://tvbrasilplay.com.br/



Fonte: TV Brasil