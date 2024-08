XXXIV Festival do Tucunaré inicia com Luau na Praia do Curumu

Óbidos, Pará - O XXXIV Festival do Tucunaré, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos, começou com grande estilo na sexta-feira, 30 de agosto de 2024, e promete animar a comunidade até o dia 1º de setembro. A abertura do festival aconteceu com um Luau na Praia do Curumu, onde o público desfrutou de apresentações de dança, conheceu as candidatas a Rainha do Festival e curtiu música ao vivo em uma atmosfera festiva e vibrante.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semcult) em colaboração com a comunidade do Curumu, representada por Gilberto Silva, Adriana Gama, Tati Almeida e Silvia Viana, o evento promete continuar com uma programação diversificada até domingo, dia 1º.

Neste sábado, 31 de agosto, as atividades ocorrerão na sede da comunidade, onde os visitantes poderão participar de um dia inteiro de lazer. A programação inclui um aguardado jogo entre a Seleção do Curumu e a Seleção do Arapucu, que começará às 16h no campo da sede do Mirim. A animação musical ficará por conta da Banda Top 15, Banda 100% Curumú e Banda Forró dos Top's.

No domingo, 1º de setembro, a festa volta à Praia do Curumu a partir das 10h da manhã, com muito som ao vivo. Às 17h, as candidatas a Rainha do Tucunaré desfilarão para o público, e a noite será embalada por apresentações de Adílio Cione, Brenda Daianá e DZ Grandão, além das bandas Brisa Show e Lazer.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, o festival contará com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde.

Não perca a oportunidade de participar do XXXIV Festival do Tucunaré e vivenciar momentos inesquecíveis em um dos cenários mais belos do Pará!

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7241-xxxiv-festival-do-tucunare-inicia-com-luau-na-praia-do-curumu#sigProId2fcc1cd47b View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos