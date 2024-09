ÓBIDOS: XXXIV Festival do Tucunaré encerra com a escolha da Rainha do Festival

Vitória foi eleita Rainha do Festival do Tucunaré de 2024 realizado na Comunidade do Curumu.

Óbidos, Pará – O XXXIV Festival do Tucunaré, um dos eventos mais aguardados e tradicionais do calendário cultural de Óbidos, teve seu desfecho no último domingo, 1º de setembro, com a coroação de Vitória como a nova Rainha do Festival do Tucunaré de 2024. As deslumbrantes praias do Curumu serviram de cenário para três dias intensos de celebração, música e cultura, atraindo uma multidão de visitantes.

O concurso para Rainha do Festival deste ano contou com a participação de três jovens da Comunidade: Laiane, Laís e Vitória. Em uma disputa acirrada, Vitória conseguiu conquistar tanto o público quanto o júri, garantindo o título de Rainha do Festival do Tucunaré 2024. Laiane ficou em segundo lugar e Laís em terceiro. A cerimônia de coroação foi o ponto alto da noite, com Vitória recebendo a faixa e a premiação, sob aplausos calorosos dos presentes.

O Festival do Tucunaré é conhecido por suas atrações musicais vibrantes, e esta edição não foi diferente. Bandas locais, como Lazer, Forró Pesado, Brisas, Top 15, Curumu, Zaqueo MAgalhães, Adílio e Brenta, Joelson e Netinho, DZ Grandão, entre outras, embalaram o público com ritmos contagiantes, garantindo que a diversão fosse completa durante todo o evento.

A Secretaria de Turismo (Secult) e os comunitários da Vila União Curumu foram essenciais na organização do festival deste ano. A estrutura montada em uma das praias do Lago do Curumu proporcionou um ambiente perfeito para que os participantes pudessem desfrutar de boa música e saborear a culinária típica, com destaque para o tucunaré.

Além das atrações musicais, o festival também celebrou a rica cultura local, atraindo visitantes de várias regiões. As praias ao redor do lago foram um convite irresistível para um mergulho refrescante, especialmente neste período de calor intenso.

Fotos dos momentos mais marcantes do XXXIV Festival do Tucunaré estão disponíveis para visualização nas Galerias de Fotos. Reviva as memórias deste evento inesquecível e prepare-se para o próximo ano, quando o festival retornará com ainda mais energia e emoção.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7243-obidos-xxxiv-festival-do-tucunare-encerra-com-a-escolha-da-rainha-do-festival#sigProIdbc383d32ba View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7243-obidos-xxxiv-festival-do-tucunare-encerra-com-a-escolha-da-rainha-do-festival#sigProId1bed4f2990 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br