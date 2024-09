Concurso Público da PMS: primeiro dia de aplicação de provas já é neste domingo, 8

Neste domingo, 8, a Prefeitura de Santarém realiza o concurso público, de acordo com o edital 001/2024, com a aplicação de provas objetivas para os cargos de nível fundamental e médio. Na semana seguinte, dia 15, será a vez dos candidatos de nível superior, além daqueles que se inscreveram para cargos de pedagogo e docência, com aplicação de provas objetivas e discursivas, e dos candidatos ao cargo de procurador municipal, com aplicação de provas objetivas prático-profissional.

Organizado pelo Instituto Vicente Nelson, o concurso oferta 877 vagas e teve mais de 20 mil candidatos inscritos. Os cargos mais concorridos são:

Nível Fundamental - agente operacional de conservação - servente - Zona Urbana (ampla concorrência: 1.990 inscritos, 152 vagas e 13,09 candidato/vaga)

Nível Médio - agente administrativo - Zona Urbana (ampla concorrência: 3.651 inscritos, 16 vagas e 228,19 candidato/vaga)

Nível Superior

Professor de Educação Infantil (Berçário ao pré I e II na Umei/Cemei) - Eixo Forte (ampla concorrência: 432 inscritos, 3 vagas e 144 candidato/vaga).

Enfermeiro - Zona Urbana (ampla concorrência: 1.079 inscritos, 21 vagas e 51,38 candidato/vaga).

Orientações

O secretário municipal de Administração, Paulo Jesus, alerta para a documentação obrigatória.

"Desde o último dia 22/08, o candidato pode acessar o site do Instituto Vicente Nelson para saber o seu local de prova. Além disso, no dia da prova, os candidatos devem ficar atentos à documentação obrigatória. Nos dias das provas, é necessário apresentar documento de identidade original impresso que contenha foto. Não será aceita cópia ou documento eletrônico. É obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente", informa Paulo Jesus.

Pela manhã, os portões serão abertos a partir das 07h15, com fechamento às 07h45. À tarde, os portões abrem às 13h15 com fechamento às 13h45.

FONTE: Comunicação/PMS