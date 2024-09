Pesquisadores da UFPA lançam livro “Zonas costeira e estuarina Amazônicas”

Na quarta-feira, dia 4 de setembro, foi realizado o lançamento do livro “Zonas costeira e estuarina Amazônicas” no auditório do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento contou com a presença dos autores e organizadores da obra, entre eles o professor obidense Otávio do Canto, além de Norbert Fenzl e Márcia Santos.

O livro reúne uma série de artigos escritos por pesquisadores, abordando temas como várzea de maré, uso de recursos naturais, ambientes e territórios, conflitos socioambientais e cartografias participativas. O objetivo é apresentar as mais recentes pesquisas realizadas pelos membros do Grupo de Pesquisa Sociedade – Ambiente das Amazônias, destacando a importância de integrar abordagens participativas e interdisciplinares na gestão sustentável desses territórios, essenciais para a preservação ambiental.

Com uma perspectiva inovadora, o livro sintetiza os estudos e inquietações desses pesquisadores, que se transformaram em objetos de investigação científica e trouxeram novas percepções sobre a realidade socioambiental da região.

A obra está disponível em formato digital e pode ser acessada por meio do QR Code disponibilizado a seguir.

As áreas costeiras e estuarinas da Amazônia abrigam ecossistemas essenciais para a biodiversidade global e são cruciais nos ciclos biofísicos. Compostas por manguezais e florestas inundadas, essas regiões enfrentam desafios ambientais crescentes devido à exploração dos recursos naturais, como pesca, agricultura e mineração, e à poluição, agravada por novas práticas econômicas e pela urbanização. Barragens, como Tucuruí e Belo Monte, impactam negativamente os ecossistemas, bloqueando a migração de espécies e interrompendo o fluxo de sedimentos.

Além disso, mudanças climáticas têm levado à expansão dos manguezais e à intrusão de água salgada, enquanto as secas afetam as florestas de várzea, comprometendo o papel desses ecossistemas no sequestro de carbono. A gestão sustentável das áreas costeiras requer a participação ativa das comunidades locais, que possuem conhecimentos tradicionais valiosos para a conservação dos recursos naturais. O livro Zonas costeira e estuarina Amazônicas destaca a importância de integrar abordagens participativas e interdisciplinares na gestão desses territórios, visando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, e apresenta soluções para os conflitos socioambientais que surgem na região.

