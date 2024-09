Alcoa investe em novos navios e leva desenvolvimento econômico e geração de empregos para o Pará

Chegada dos navios impulsiona a demanda pela contratação de profissionais locais para a Alcoa Juruti

Belém, setembro de 2024 – A Alcoa segue contribuindo para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda no Pará. A companhia está investindo cerca de R$ 1 bilhão para compor a sua frota própria com quatro navios e fortalecer sua operação na Amazônia. As embarcações, que navegarão sob bandeira brasileira, irão permitir o transporte de bauxita entre a mina em Juruti (Pará) e a Refinaria da Alumar (Maranhão).

A medida dá continuidade ao trabalho da Alcoa com foco no desenvolvimento econômico e social das regiões em que atua. Com a nova frota, que será tripulada e operada por brasileiros, irão abrir cerca de 500 vagas de empregos diretos e indiretos nos dois estados.

“A operação dos navios nessa rota será um motor de empregos. Vamos buscar parcerias com as autoridades marítimas para realização de curso de formação técnica para a tripulação. Com isso vamos fomentar a educação e oportunidade para inserção no mercado de trabalho”, destaca Daniel Bueno, diretor de Diretor de Logística e Portos.

A nova frota reflete ainda o compromisso da companhia com o meio ambiente, uma vez que será possível reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 30% com a melhora a eficiência de combustível.

A expectativa é que as embarcações transportem aproximadamente 6 milhões de toneladas de bauxita por ano de Juruti para a Refinaria em São Luís, onde a Alcoa produz aproximadamente 3 milhões de toneladas de alumina por ano.

Sobre a Alcoa Brasil

Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

FONTE: Comunicação/ALCOA