ÓBIDOS: Terceiro Dia de Desfiles da Semana da Pátria 2024

O terceiro dia de desfiles em homenagem à Semana da Pátria, realizado na Praça da Cultura, em Óbidos, ocorreu nesta quarta-feira, 04 de setembro. A programação contou com a participação de cinco escolas, que iniciaram suas apresentações por volta das 19h, atraindo grande público para o evento.

As entidades que desfilaram foram: SENSA, Polo Arapucu, Escola Inglês de Souza, Escola Guilherme de Barros e Escola São Francisco. Novamente a Praça da Cultura recebeu um público excelente, que foram assistir as homenagens apresentadas pelas respectivas instituições, à independência do Brasil.

Os Desfiles da Semana da Pátria em Óbidos, organizada pela Secretaria de Educação do Município, com o apoio das demais secretarias, continua nesta sexta-feira, dia 06, com a participação das seguintes entidades: Polos Repartimento e São Pedro, Escolas Raimundo Cardoso, Felipe Patroni, Prof. Maurício Hamoy e Assembleia de Deus. As festividades culminarão no dia 7 de setembro, com o grande desfile de encerramento, marcando o Dia da Independência do Brasil.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7253-obidos-terceiro-dia-de-desfiles-da-semana-da-patria-2024#sigProId90f9936501 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7253-obidos-terceiro-dia-de-desfiles-da-semana-da-patria-2024#sigProId78118cc18c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br