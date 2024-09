Lançamento da Pedra Fundamental marca início da construção da Igreja de São Francisco e Santa Clara em Óbidos

Nesta quarta-feira (04), a Diocese de Óbidos celebrou um momento histórico com o lançamento da Pedra Fundamental da nova Igreja Matriz São Francisco e Santa Clara. A cerimônia, realizada com grande solenidade, foi presidida por Dom Bernardo Johannes, Bispo Diocesano, e contou com a presença dos padres Edson Galego, Gabriel Arcanjo e Jorge Armando.

O evento marcou o início da construção de uma nova igreja, um projeto que começou a ser planejado em 2022 e que agora toma forma com a bênção da Pedra Fundamental. A Paróquia São Francisco e Santa Clara, que já possui mais de 40 anos de caminhada, celebra com fé e esperança a edificação deste novo templo.

A cerimônia contou com a participação de representantes da Fundação Pontifícia ACN, conhecida no Brasil como ‘Ajuda à Igreja que Sofre’. Estiveram presentes Adelheid Freifrau, conselheira da ACN Internacional, Ana Cecília Giorgi, presidente da ACN Brasil, Rafael D'Aqui, responsável por Projetos para a América Latina, e Tatianna Porto, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da ACN. A fundação, junto com a Arquidiocese de Colônia, na Alemanha, são importantes apoiadores da construção da nova Matriz.

Durante a missa, Dom Bernardo destacou a importância deste momento para a comunidade local. "A nova Igreja não é apenas um espaço físico, mas um símbolo da fé e da união dos fiéis", afirmou o bispo. Ele também agradeceu aos benfeitores que têm colaborado com a construção e dedicou uma bênção especial àqueles que contribuem para essa obra de fé e amor.

A Pedra Fundamental, abençoada pelo Bispo e pelos padres presentes, foi colocada em um local de destaque, junto a documentos que registram a história da paróquia, assinaturas dos presentes, uma imagem de São Francisco e Santa Clara, duas pedras – uma de Jerusalém e outra de Belém da Judéia –, um crucifixo franciscano de São Damião, uma lamparina representando a comunidade e a planta da nova construção. Esses símbolos reforçam o significado espiritual deste marco, que representa Jesus Cristo como a verdadeira Pedra Fundamental da Igreja e da vida dos fiéis.

A construção da nova Matriz São Francisco e Santa Clara é um momento de renovação para a comunidade, que segue unida em oração e esforço para que este novo espaço sagrado seja um local de celebração e fortalecimento da fé. Que a intercessão de São Francisco e Santa Clara continue a abençoar esta obra e todos os envolvidos na sua realização.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Informações e fotos Diocese de Óbidos