ÓBIDOS: Penúltimo dia de Desfiles da Semana da Pátria 2024

A cidade de Óbidos viveu um momento de grande patriotismo na noite desta sexta-feira, 06 de setembro, com a realização do penúltimo dia de desfiles em homenagem à Semana da Pátria 2024. O evento, que aconteceu na Praça da Cultura, reuniu centenas de pessoas que prestigiaram as apresentações de cinco entidades locais, celebrando a independência do Brasil.

As instituições participantes foram a Escola Valente do Couto, Polo Cipoal, Escola Raymundo Cardoso, Associação dos Amigos do Menino Jesus e Escola de Ensino Médio São José. As apresentações tiveram início por volta das 19h e se estenderam até o início da madrugada, cada instituição trazendo sua homenagem à pátria com muita criatividade e espírito cívico.

A Praça da Cultura, mais uma vez, ficou repleta de espectadores, que vibraram com as apresentações e demonstraram seu amor à pátria. A programação faz parte das festividades organizadas pela Secretaria de Educação do Município, com o apoio das demais secretarias, para celebrar a independência do Brasil.

O encerramento dos desfiles acontece neste sábado, 07 de setembro, data que marca o Dia da Independência do Brasil. A programação contará com as apresentações da Escola Irmã Firmina, SEMDES, IFPA, SEURBI, e, para fechar com chave de ouro, a Polícia Militar, garantindo que o espírito cívico continue forte até o último momento das festividades.

As celebrações em Óbidos são um marco importante para reforçar os valores patrióticos e a união da comunidade em torno da história e da cultura nacional, e para marcar esse momento especial, estamos postando as fotografias registradas durante as apresentações das instituições.

