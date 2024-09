Diocese de Óbidos realiza a sexta entrega de pescado oriunda do Programa de Aquisição de Alimentos

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús em ação coordenada pela Pastoral da Criança em parceria com a Associação Agroextrativista dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Município de Óbidos – AACEPPAMO, realiza a sexta entrega referente a doação simultânea de pescado oriunda do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 2024.

Com o objetivo de garantir a Segurança alimentar e combater à fome foram entregues no mês de agosto aproximadamente 8 toneladas de pescado para mais de 500 famílias cadastradas diretamente na Pastoral da Criança no município de Óbidos. Os peixes de diferentes espécies, foram entregues às coordenações e lideranças da Pastoral nas paróquias de: Sant’Ana, São Martinho de Lima e São Francisco e Santa Clara.

Na ocasião, após a distribuição para o público alvo da Pastoral da Criança, são destinados pescados para as entidades parceiras, atendendo aproximadamente 500 famílias atendidas pelas obras sociais da Diocese de Óbidos, sendo: Creche Bom Pastor, Creche Emaús, Hospital Dom Floriano, Fazenda da Esperança e também os parceiros como Grupo de Escoteiros Pauxis. As próximas entregas continuam neste mês de setembro, estendendo-se até o mês de novembro quando inicia o período do defeso.

A Pastoral da Criança atua, exclusivamente, em áreas carentes, trabalhando para reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição, o analfabetismo e a exclusão social. A partir da construção da cultura de paz age na prevenção da violência praticada no cotidiano familiar. A Pastoral da Criança baseia suas ações na organização comunitária e no treinamento de líderes comunitários que assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias vizinhas. Além disso, atua de forma permanente e ativa no Controle Social das Políticas Públicas, em todos os níveis da federação.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7261-diocese-de-obidos-realiza-a-sexta-entrega-de-pescado-oriunda-do-programa-de-aquisicao-de-alimentos#sigProId22a378dc66 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Diocese de Óbidos