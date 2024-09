Novo PAC investe R$100 milhões na Ufopa

Na ocasião a reitoria anunciou a construção dos prédios dos campi de Oriximiná e de Óbidos.

A universidade é um grande motor de desenvolvimento da região. Foi assim que o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência República, Alexandre Padilha, resumiu a importância da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) ao visitar, nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, em Santarém (PA), as obras do Bloco Modular Tapajós III (BMT), iniciadas em março deste ano, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC do governo federal. No total, serão investidos R$ 100 milhões para consolidação e expansão da Universidade localizada na região Oeste do Pará.

“Estou profundamente emocionado”, afirmou Alexandre Padilha ao relembrar a primeira vez em que esteve na cidade, na década de 1990, então como integrante da equipe de médicos da Universidade de São Paulo (USP), durante encontro com a equipe da Gestão Superior da Ufopa, na sala do Conselho Universitário (Consun). O ministro ouviu da reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier, uma explanação sobre as ações que já estão sendo executadas e outras que estão previstas, incluindo-se a implantação do curso de Medicina e a criação do Campus Rurópolis.

“Esta obra aqui ao lado, de infraestrutura, no valor de R$ 30 milhões, receberá o curso de Medicina e também servirá para a consolidação dos cursos que temos aqui, com espaços administrativos e de sala de aula”, afirmou a reitora durante o encontro. “Nossa universidade ainda está em um processo de implantação e de consolidação, e não apenas de expansão. Essa obra vem de forma decisiva para nossa consolidação”.

A reitoria anunciou também a construção dos prédios dos campi de Oriximiná e de Óbidos, que estão em fase de licitação, com início das obras previsto ainda para este ano. “Nós já temos os recursos para infraestrutura oriundos do Novo PAC e precisamos agora de códigos de vagas, o que estamos negociando junto ao Ministério da Educação (MEC) para ampliar a quantidade de cursos ofertados nesses municípios”, afirmou.

“Temos trabalhado bastante tanto para a implementação do curso de Medicina quanto para a consolidação geral da nossa universidade. O nosso projeto inclui a ampliação de vagas em todos os campi da nossa instituição, incluindo Santarém. É um projeto que vai elevar o número de ofertas de vagas para três mil novos estudantes. Hoje recebemos 1.400 estudantes anualmente”.

Já o ministro Alexandre Padilha ressaltou que a universidade é um “grande motor de desenvolvimento” na região. “Estamos consolidando um processo de construção de uma grande universidade federal, não só para o estado como para o País”, completou Padilha. Ele parabenizou a equipe que atuou no grupo de trabalho de criação do curso de Medicina e se comprometeu a falar pessoalmente com o ministro da Educação, Camilo Santana, para acelerar ainda mais o processo. “Amanhã mesmo, 7 de setembro, irei falar com ele”, afirmou.

Novo PAC na Ufopa – Em Santarém, Oriximiná e Óbidos serão investidos recursos de R$ 42 milhões em obras de infraestrutura e na criação de novos cursos, o que inclui a contratação de servidores docentes e técnicos administrativos. Já em Rurópolis, onde será construído um novo campus, serão R$ 60 milhões para obras e aquisição de equipamentos. “Uma conquista muito comemorada pela população, que está esperando com muita ansiedade”, afirmou a reitora. O próximo passo inclui a realização de uma audiência pública para debater com a população a definição dos cursos que serão ofertados.

“A Ufopa atende a uma população de 1,2 milhão de habitantes, e se fosse um estado seria equivalente ao Acre, Roraima ou Amapá, porque o Oeste do Pará é uma região com grande densidade populacional”, alertou a reitora para o tamanho e a importância da Ufopa no estado do Pará.

FONTE: Comunicação/Ufopa - Texto: Lenne Santos