ÓBIDOS: Desfile de 7 de setembro encerra as comemorações da Semana da Pátria

Óbidos encerrou as celebrações da Semana da Pátria em grande estilo na noite de 7 de setembro de 2024. Ao longo de seis dias, a cidade foi palco de uma série de desfiles que homenagearam diversos setores da sociedade, destacando temas como cultura, saúde, esporte, meio ambiente e, principalmente, educação. Escolas, projetos sociais, entidades religiosas, associações e a Polícia Militar se uniram para celebrar a independência do Brasil, promovendo um verdadeiro espetáculo cívico.

O ponto alto das festividades aconteceu na Praça da Cultura, que se iluminou com a apresentação de diversas instituições locais. O desfile teve início por volta das 19h30 e contou com a participação da Escola Irmã Firmina, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, da Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura (SEURBI) e, encerrando a noite com chave de ouro, da Polícia Militar, que garantiu que o espírito cívico permanecesse forte até o último momento das festividades.

Vídeo do início da apresentação da Polícia Militar, encerrando os desfiles da Semana da Pária 2024.

O público presente na Praça da Cultura foi brindado com apresentações marcadas pela criatividade e talento das instituições participantes. Diversas autoridades municipais, incluindo secretários, representantes do prefeito e vereadores, prestigiaram o evento, que se tornou um verdadeiro ato de celebração da pátria.

Vídeo da apresentação da Polícia Militar.

A Secretaria Municipal de Educação, responsável pela organização da Semana da Pátria, expressou sua satisfação com o sucesso do evento. Comemorar o Dia da Independência em Óbidos sempre foi uma tradição marcante, e este ano não foi diferente. A população demonstrou, mais uma vez, o orgulho de ser brasileira e o amor por sua cidade, encerrando as festividades com um forte sentimento de patriotismo.

