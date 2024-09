Base Integrada Fluvial Candiru chega a Óbidos para reforçar a segurança no Rio Amazonas

A nova Base Integrada Fluvial Candiru, construída pelo Governo do Pará para integrar a Segurança Pública do Estado, chegou a Óbidos na manhã desta segunda-feira, 09 de setembro. A base foi fundeada em uma estrutura de apoio localizada no início da estrada do antigo Matadouro, próximo ao Porto Geretepaua.

Projetada para controlar o fluxo das embarcações que navegam pelo Rio Amazonas, a Base Candiru atuará de forma integrada com diversos órgãos das esferas estaduais e federais, além de entidades de fiscalização ambiental. A localização estratégica, no estreito de Óbidos, garante que todas as embarcações que trafegam pelo rio sejam monitoradas, contribuindo para a segurança e a fiscalização na região.

Base Integrada Fluvial Candiru já fundeada em Óbidos

A estrutura da base foi construída em duas frentes de serviço: uma em Belém, onde ocorreu a construção naval, e outra em Óbidos, responsável pela fundação da área fluvial e a construção do terminal de acesso terrestre. A base conta com recepção, dormitórios, banheiros, cozinha, sala de monitoramento, duas celas e flutuantes intermediários que auxiliam na sustentação na área fluvial. Além disso, passarelas articuladas permitem o acesso tanto de embarcações quanto da parte terrestre.

Base Candiru de Óbidos

A Base Integrada Fluvial Candiru reunirá equipes dos órgãos de Segurança Pública do Estado, como as Polícias Civil, Militar e Federal, o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), além de servidores da Secretaria da Fazenda e Receita Federal. A integração dessas forças visa concentrar esforços de segurança pública e fiscalização, especialmente nas rotas de embarcações que chegam de todo o território paraense, do Amapá e do Amazonas, fortalecendo a presença do Estado na região.

