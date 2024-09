A Diocese de Óbidos recebeu a visita de representantes da Fundação Pontifícia ACN

De 03 a 06 de setembro, a Diocese de Óbidos recebeu representantes da Fundação Pontifícia ACN, que conheceram nesse período um pouco da realidade que vivemos no Coração da Amazônia. Conhecida no Brasil como ‘Ajuda à Igreja que Sofre’, acolhemos a Baronesa Adelheid (Adelaide), conselheira da ACN Internacional, Ana Cecília Giorgi, presidente da ACN Brasil, Rafael D’Aqui, responsável de Projetos para a América Latina, e Tatianna Porto, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da ACN.

Na programação que começou dia 03, participaram da novena de São Martinho de Lima, onde deram início à visita missionária. No dia 04, visitaram o Centro de Pastoral: Nova Cúria Diocesana e Escritórios do Emaús (Entidade Social da Diocese de Óbidos), e após, no Hospital Dom Floriano e Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus. No ensejo, conheceram a Comunidade Sementes do Verbo (Convento), a Casa Agnes: Projeto "A força das mulheres e crianças da Amazônia", o Centro Social Paraíso organizado pela Associação Semente do Verbo, finalizando o dia participaram do Lançamento Pedra fundamental da nova Igreja Paroquial São Francisco e Santa Clara.

A programação continuou no dia 05, em Curuá, com a visita ao Projeto das mulheres, nas Igrejas de Santa Terezinha e Nossa Senhora de Aparecida na cidade, e finalizando na Fazenda da Esperança Santa Clara, onde conheceram a Capela dedicada a Santa Clara e na oportunidade, a Baronesa Adelheid (Adelaide), presenteou a Fazenda da Esperança com uma pequena Medalha Milagrosa de Nossa Senhora, trazida de Paris, França, e foi colocada onde será o Altar. No dia seguinte, 06, os representantes da ACN, participaram da Santa Missa na Fazenda da Esperança no Refúgio Dom Martinho, e logo em seguida, conheceram a Catedral de Sant'Ana, e a Baronesa Adelheid (Adelaide), presenteou a Capela do Santíssimo com uma pequena Medalha Milagrosa de Nossa Senhora, e assim finalizando a programação de visitas em nossa Diocese.

A Fundação Pontifícia ACN é uma Obra da Santa Sé que apoia projetos pastorais da Igreja no mundo todo. Ela é conhecida no Brasil como ‘Ajuda à Igreja que Sofre’, AIS ou até mesmo por seu antigo nome em alemão, Kirche in Not. A sigla atual, adotada mundialmente em 2016, vem do inglês, Aid to the Church in Need. O nome ACN reflete sua missão: apoiar projetos da Igreja em locais de extrema necessidade ou de perseguição. A ACN conta com escritórios em 23 países, responsáveis pela arrecadação dos recursos necessários para financiar anualmente cerca de 5.000 projetos, em mais de 130 países.



FONTE: Fundação Pontifícia ACN, ‘Ajuda à Igreja que Sofre’.