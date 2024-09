ÓBIDOS: Governo do Pará entregará nova Base Fluvial Candiru e Lanchas na sexta-feira (13)

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregará na próxima sexta-feira, 13 de setembro, a nova Base Integrada Fluvial Candiru, situada no Rio Amazonas, em Óbidos. A cerimônia de entrega, que contará com a presença do Governador Helder Barbalho, está agendada para as 15h e marca um significativo reforço na segurança pública da região do Baixo Amazonas.

Com um investimento superior a R$ 8,2 milhões, provenientes do Tesouro Estadual, a nova estrutura da Base Candiru tem como objetivo ampliar a fiscalização na malha fluvial, especialmente em áreas estratégicas como as rotas de embarcações provenientes dos Estados do Amapá e Amazonas, regiões historicamente conhecidas pelo transporte ilegal de drogas, contrabando e atividades de pirataria.

Durante o evento, será entregue uma lancha blindada de 600 HP, que será integrada às ações das equipes de segurança e fiscalização que atuarão na nova base. Esta embarcação, com blindagem de nível 3, é a quarta lancha blindada a ser entregue no estado e representa um investimento adicional de mais de R$ 2 milhões. Equipado com tecnologia de ponta, o novo recurso visa garantir o patrulhamento diário dos rios e furos da região, assegurando a proteção e a ordem no Baixo Amazonas.

Além disso, outra lancha, com potência de 350 HP, será destinada ao reforço do policiamento no município de Juruti, também na região do Baixo Amazonas. Esta embarcação, avaliada em R$ 560 mil, contribuirá para a ampliação das operações de segurança no município.

A Base Integrada Fluvial Candiru reunirá diferentes órgãos de Segurança Pública do Estado, além de entidades de fiscalização ambiental e alfandegária, tanto na esfera estadual quanto municipal, e contará com o apoio da Polícia Federal. A entrega dos equipamentos será realizada pelo governador Helder Barbalho, acompanhado do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, e de outros gestores e autoridades do setor.

Essa iniciativa reforça o compromisso do governo do Pará em fortalecer a segurança na região do Baixo Amazonas, garantindo mais eficiência nas operações de combate ao crime nas rotas fluviais.

FONTE: Agência Pará