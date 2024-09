Governador do Pará inaugurou a nova Base Fluvial Candiru em Óbidos

O Governador do Pará, Helder Barbalho, e o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, estiveram em Óbidos nesta sexta-feira, 13 de setembro, para a inauguração da nova "Base Integrada Fluvial Candiru", uma estrutura que visa fortalecer a segurança pública na região fluvial do Rio Amazonas. A base, estrategicamente localizada em Óbidos, tem como principal objetivo intensificar o patrulhamento e as operações de segurança na malha fluvial da região.

O governador Helder Barbalho destacou a importância estratégica da Base Fluvial em Óbidos, devido à localização obrigatória de passagem das embarcações vindas do Amazonas, facilitando a fiscalização. A base é equipada com duas embarcações, incluindo uma blindada, para combater crimes. O governador explicou a integração permanente das forças de segurança, como a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, além de órgãos ambientais e fazendários, com foco no combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais na Amazônia. Ele reforçou que essa estratégia visa garantir a segurança em áreas urbanas, remotas e fluviais, reduzindo a criminalidade no Pará.

Govenador Helder Barbalho entregando as lanchas da Base Candiru

Durante a cerimônia de inauguração, foram entregues duas lanchas para reforçar as ações dos agentes que atuarão nas escalas de plantão da base. Uma das lanchas, blindada e de nível 3, possui motor de 600 HP de potência, oferecendo alta capacidade de resposta em situações de risco. A outra, com motor de 350 HP, será destinada também para o Baixo Amazonas, ampliando a presença do policiamento na região.

Segundo o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a instalação de uma base em Óbidos, é um pedido antigo da população do baixo Amazonas, não somente de Óbidos, visto que a região tem o principal fluxo e rota, por exemplo, do contrabando e do tráfico de drogas no Estado e na Amazônia.

"Todo corredor de droga do rio Amazonas uma hora ou outra passa por esse ponto e nós estamos justamente na 'garganta' do Amazonas, na parte mais estreita, onde toda embarcação pode ser parada e fiscalizada. Essa é uma demanda antiga, uma estratégia fluvial que já funcionou no Marajó, e agora com a segunda base fluvial Candiru. Já estamos construindo a terceira, para futuramente entregar na região de Abaetetuba e Barcarena, fechando uma estratégia fluvial com mais de 84 embarcações e bases fluviais integradas funcionando em pontos estratégicos", explicou o secretário de segurança do Pará.

Foças de segurança que integrarão a Base Candiru.

Estrutura e Integração

A Base Integrada Fluvial Candiru está equipada com recepção, dormitórios, banheiros, cozinha, sala de monitoramento, duas celas e flutuantes intermediários, que garantem sustentação na área fluvial. Passarelas articuladas facilitam o acesso tanto para embarcações quanto para a parte terrestre, onde atuam diversos órgãos de segurança pública, fiscalização ambiental e alfandegária, como a Polícia Federal, em uma integração entre esferas estadual, municipal e federal.

Com investimento de mais de R$ 8,2 milhões do Tesouro Estadual, a estrutura da nova base ampliará a fiscalização na malha fluvial, especialmente na região do Baixo Amazonas, que possui uma área considerada estratégica para a segurança pública, em específico nas rotas de embarcações oriundas do Amazonas, uma área mais estreita do corredor utilizado para o transporte de drogas, contrabando e pirataria.

