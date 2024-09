IFPA – Campus Óbidos disponibiliza 25 vagas para Mobilidade Acadêmica, confira

As vagas são para o Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Transferência Interna, Transferência Externa e Admissão de Portador(a) de Diploma de Graduação, visando ocupar 510 (quinhentos e dez) vagas remanescentes de cursos superiores de graduação, na modalidade de ensino presencial, com ingresso a partir do 2º semestre do ano letivo de 2024.

Das 510 vagas disponíveis, 25 são para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPA Campus Óbidos.

As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e devem ser feitas de forma online, por meio da internet. O(A) candidato(a) deverá acessar o endereço eletrônico: https://prosel.ifpa.edu.br/, abrir a página destinada ao processo seletivo MobAc 2024.2 e clicar no link de inscrição que será disponibilizado a partir da data do período de inscrição: Das 14:00h do dia 13/09 até às 23:59h do dia 22/09/2024.

FONTE: IFPA – Campus Óbidos