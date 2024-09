Diocese de Óbidos Celebra 38 Anos de Missão da Pastoral da Criança com Missa Solene

Neste sábado (14), a Diocese de Óbidos celebrou os 38 anos de missão da Pastoral da Criança com uma Santa Missa na Matriz de São Martinho de Lima, em Óbidos. A celebração também marcou a abertura do II Encontrão de Líderes Diocesano, reunindo membros da Pastoral das diversas paróquias que compõem a Diocese.

A missa foi presidida por Dom Bernardo Johannes Bahlmann, Bispo de Óbidos, que em sua homilia destacou a relevância do trabalho da Pastoral da Criança ao longo dos anos, enaltecendo os esforços incansáveis dos agentes pastorais. Dom Bernardo parabenizou os líderes e colaboradores, reforçando a importância de manter vivo o compromisso com o Evangelho por meio das ações da pastoral.

A celebração contou com a presença especial de Maria Inês Freitas, Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança, que trouxe palavras de incentivo aos agentes presentes. O evento reuniu lideranças e fiéis em um momento de fé e renovação do compromisso com a missão de cuidar das crianças e famílias mais vulneráveis na região.

Com o encerramento da missa, os participantes seguiram para as atividades do Encontrão de Líderes, que se estenderão durante o fim de semana, proporcionando troca de experiências e capacitações para aprimorar as ações pastorais na Diocese.

