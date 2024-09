Ritual da ‘Busca dos Mastros’ dá início ao Çairé 2024 em Alter do Chão

O tradicional ritual da Busca dos Mastros, na manhã deste sábado, 14, deu início a Festa do Çairé 2024. Após o café da manhã, no Barracão do Çairé, oferecido às autoridades e com a presença do estandarte da Santíssima Trindade, símbolo maior da festa, comunitários e personalidades da Festa (Procurador, Procuradeira, Juiz, Juíza, Saraipora, Capitão, Sargento, Rezadeiras, Mordomos e alferes) seguiram em procissão até à Praia da Gurita, em frente à Vila.

A procissão liderada pela Saraipora e a Santíssima Trindade seguiu em quatro embarcações, homens e mulheres se dividiram seguidos por catraias e bajaras em direção a Praia da Enseada das Mangueiras, próximo a Ponta do Cururu. Lá, os grupos de homens e de mulheres adentraram na mata para buscar os caules das árvores que serão os Mastros da Festa deste ano.

As mulheres foram as primeiras a retornar da floresta com o Mastro. Em seguida, foi a vez dos a homens. Todo ritual é animado por ladainhas e muito tarubá, uma bebida fermentada derivada da mandioca.

As embarcações retornaram em procissão fluvial à Praia da Gurita, em frente à Ilha do Amor, onde os dois Mastros foram deixados e de onde serão levados, na quinta-feira, 19, em procissão até a Praça do Çairé, para serem erguidos e permanecer de pé até o final da Festa. Toda a programação conta com muita ladainha, folia, danças tradicionais e apresentações de grupos de carimbó.

O prefeito Nélio Aguiar participou do Ritual da Busca de Mastros, acompanhado da primeira dama, Celsa Brito, dos secretários municipais Elisangela Pinto (Cultura), Eliziário Bastos (Turismo) e Emir Aguiar (Governo).

Osmar Vieira, juiz do Çairé e coordenador geral da festa, comentou: “A Busca dos Mastros é um momento essencial para a celebração do Çairé, pois conecta todos nós com as nossas tradições e com a nossa cultura. É uma honra ver a comunidade unida e participativa nesse ritual.”

Turistas de todo o Brasil prestigiaram o Ritual. “A festa é realmente impressionante. A maneira como as tradições são mantidas e a energia dos locais é contagiante. Estou ansioso para viver mais momentos dessa celebração única,” disse Jânio Castro, turista de Minas Gerais.

“Participar do Ritual da Busca dos Mastros é uma experiência incrível e emocionante. É um privilégio ver de perto a devoção e o esforço da nossa comunidade para preservar e celebrar as nossas tradições. O Çairé é uma festa que une todos nós e atrai visitantes de todas as partes, mostrando a riqueza cultural de Alter do Chão,” destacou o prefeito Nélio Aguiar.

Fonte: Comunicação/PMS