Governo do Pará anuncia novos Sistemas de Abastecimento de água em Áreas Rurais de 17 municípios

Serão 67 novos sistemas de abastecimento de água em áreas rurais em 17 municípios, incluindo Óbidos.

O Governo do Pará, em parceria com o Ministério das Cidades, assinou na última segunda-feira (16) um contrato para a construção de 67 sistemas de abastecimento de água em 53 comunidades rurais, beneficiando diretamente 17 municípios paraenses. A cerimônia ocorreu no Palácio dos Despachos, em Belém, e contou com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan e do ministro das Cidades, Jader Filho.

Com um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões, o projeto visa melhorar o acesso à água potável em áreas historicamente afetadas por estiagens e mudanças climáticas, especialmente no Baixo Amazonas e no Arquipélago do Marajó.

Durante o ato de assinatura do Convênio

Entre os municípios contemplados no oeste do Pará estão: Óbidos, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Santarém, Terra Santa, Belterra, Itaituba, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Oriximiná, Prainha e Rurópolis, no Arquipélago do Marajó estão os municípios Breves, Curralinho e Salvaterra.

As novas instalações irão atender 3.128 famílias, proporcionando soluções sustentáveis para o problema de escassez de água.

Os sistemas de abastecimento utilizarão captação de água subterrânea por meio de poços com bombas submersas, sendo divididos em dois formatos: chafarizes comunitários e redes de abastecimento com ligações domiciliares. Um diferencial do projeto é o uso de painéis solares, garantindo o fornecimento de energia limpa e sustentável para o funcionamento contínuo dos sistemas.

Helder Barbalho destacou a importância da universalização do abastecimento de água no estado, afirmando que o governo está comprometido em buscar recursos e parcerias para enfrentar os desafios impostos pelo isolamento e as secas recorrentes nessas regiões. O ministro Jader Filho reforçou o alinhamento entre o Governo Federal e o Estado do Pará, salientando a necessidade de medidas preventivas para evitar desabastecimento e problemas sanitários causados pela seca.

Com a implementação desse projeto, a expectativa é de que as condições de saúde e bem-estar das populações beneficiadas sejam significativamente melhoradas, promovendo acesso a um recurso essencial.

Fonte: Agência Pará