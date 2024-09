Alcoa Juruti realiza dragagem para mitigar impactos de estiagem severa na Amazônia 

Medida tem como objetivo garantir o desenvolvimento econômico e social de Juruti e região.

Juruti, Pará, setembro de 2024 – A Amazônia enfrenta um dos períodos de estiagem mais severos dos últimos anos, impactando significativamente a navegação em rios e igarapés, que são cruciais para o transporte de bens e o sustento das comunidades locais. Nesse contexto, a Alcoa Juruti reafirma o seu compromisso em garantir a continuidade das operações, que contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico e social de Juruti e região. Por isso, adotou como estratégia a dragagem em trecho do Rio Amazonas nas imediações da cidade.

Com o agravamento das condições climáticas, torna-se essencial a realização de dragagens em áreas críticas para assegurar a navegabilidade dos rios e, consequentemente, manter o fluxo de mercadorias, insumos e outros produtos que impulsionam a economia local e regional. A Alcoa Juruti, ciente de seu papel estratégico na região, está em vias de concluir o processo de dragagem como um todo, garantindo que as suas operações e outros benefícios decorrentes de suas atividades não sejam interrompidos.

Alcoa realiza dragagem em locais críticos de estiagem na Amazônia

A situação de Juruti é ainda mais complexa pois, além da seca, na região acontece também o fenômeno conhecido como “terras caídas”, que é o desmoronamento de terras dos barrancos do Rio Amazonas. A medida tem como objetivo retirar o excesso dessa areia que está no fundo do rio para facilitar a navegabilidade no trecho.

É importante destacar que todas as ações de dragagem estão em total conformidade com as exigências do licenciamento ambiental e respeitam rigorosamente as normas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes. A empresa reitera o seu compromisso com a transparência e com as boas práticas ambientais, assegurando que o processo está sendo conduzido de forma a minimizar quaisquer impactos ao ecossistema local.

A Alcoa reforça que a dragagem em locais críticos de estiagem na Amazônia não é apenas uma necessidade operacional, mas também uma medida vital para a sustentabilidade das comunidades que dependem do comércio e da navegação fluvial. Este trabalho permitirá que Juruti continue a se beneficiar dos investimentos da empresa e do desenvolvimento proporcionado por suas atividades.

Sobre a Alcoa Juruti

Fundada em 2009 no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano de bauxita de alta qualidade.

A unidade é composta por plantas de britagem e lavagem, lagoas de rejeitos e pátios de estocagem de minério. Já a frota ferroviária conta com quatro locomotivas, com um total de 81 vagões de 80 toneladas de capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto.

Para integrar a operação às comunidades, a Alcoa promove voluntariamente ações sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão de obra e negócios locais. A empresa já investiu até o momento, tanto em áreas urbanas quanto rurais, mais de R$ 80 milhões em iniciativas relacionadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo.

FONTE: Comunicação/ALCOA