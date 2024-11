Sistema de Apuração do TSE Confirma Jaime Silva como Prefeito de Óbidos

Óbidos, PA — Após decisão monocrática proferida pelo Ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 21 de novembro, que deferiu o registro de candidatura de Jaime Barbosa da Silva, o Sistema de Apuração do TSE confirmou oficialmente sua eleição como prefeito de Óbidos na manhã desta sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

Atualizado às 10h43, o sistema apontou a chapa Eleita, Jaime Silva (vice Jalico Aquino) com 60,95% dos votos válidos, totalizando 19.452 votos. A decisão do TSE reformou o entendimento anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que havia indeferido o registro de candidatura.

Com o resultado confirmado, Jaime Silva assumirá a administração de Óbidos pelos próximos quatro anos, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população obidense.

O resultado encerra um período de incertezas para os eleitores da cidade e marca o início de um novo ciclo político para o oeste do Pará.

Confira, clicando na imagem:

FONTE: TSE - Última atualização 29/11/2024 10:43:54 (Prefeito), 06/10/2024 21:17:08 (Vereador)

www.obidos.net.br – FONTE: TSE