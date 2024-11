Lançado PIX da Caridade em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

Nesta quinta-feira, 28 de novembro, foi lançado o PIX da Caridade, uma iniciativa em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, que busca mobilizar a solidariedade da comunidade para ajudar na manutenção do hospital. O lançamento ocorreu no hall do Hospital Dom Floriano e contou com a presença de Dom Bernardo Johannes, Irmã Hilma, Frei Geraldo, Frei Marcos e Márcio Pinto, que conduziu a transmissão ao vivo, explicando os detalhes sobre o funcionamento do PIX e o sorteio da rifa solidária.

O PIX da Caridade é mais uma forma prática e segura para que a população possa contribuir com qualquer valor, diretamente para a instituição. A chave PIX é Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , QR Cod. Além disso, doações também podem ser feitas por transferência bancária para o Banco do Brasil, agência 0256-9, conta corrente 27.853-X.

Live da Caridade e sorteio de rifas

No próximo sábado, dia 30 de novembro, a partir das 16h, acontece a Live da Caridade, em frente ao Hospital Dom Floriano. O evento contará com sorteios de rifas, praça de alimentação e apresentações musicais de artistas locais. A transmissão será realizada pelos canais de comunicação da Diocese de Óbidos, Óbidos.Net.Br e Oeste Pará News.

As rifas podem ser adquiridas em diversos pontos de venda no comércio de Óbidos, e os sorteios serão realizados durante a live, com transmissão ao vivo. Participar é simples: basta acompanhar as transmissões e aproveitar para contribuir com o PIX ou adquirir as rifas.

Toda arrecadação será destinada exclusivamente para a manutenção da Santa Casa de Misericórdia, uma instituição que desempenha um papel fundamental na saúde da região.

Seja solidário! Sua doação faz a diferença.

