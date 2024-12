Evento beneficente em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos divulga ganhadores da Rifa Solidária

Neste sábado, 30 de novembro, a solidariedade tomou conta da Live da Caridade, realizada para arrecadar recursos em prol da manutenção do Hospital Dom Floriano, unidade administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, que desempenha um papel essencial na saúde da comunidade obidense.

O evento, que começou às 16h com atividades em frente ao hospital, contou com diversas atrações. A Diretoria da Colônia Z-19 promoveu um Torneio de Pênaltis, enquanto o público participou do Pix da Caridade, leilões de vales doados por pecuaristas locais e da aguardada Rifa Solidária.

Comandada por Márcio Pinto e Lourdes, a live reuniu convidados especiais, incluindo o Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, Dr. Cleo, e artistas locais como Joelson Araújo, Netinho, Arthur e DJ Moraes, que trouxeram música e animação ao evento.

Neste domingo, 1º de dezembro, a Coordenação da Live da Caridade divulgou a lista dos ganhadores da Rifa Solidária, disponível abaixo. A organização também expressou gratidão a todos que contribuíram para o sucesso da iniciativa, destacando o empenho da comunidade em apoiar o Hospital Dom Floriano.

- CONFIRA A LISTA DOS GANHADORES DA RIFA

A ação reforça o espírito de união e solidariedade dos obidenses, fundamentais para a continuidade do trabalho realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - A Transmissão da Live da Caridade foi feita por Odirlei Santos

Fotos de Vander N Andrade e Mauro Nayan