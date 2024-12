Óbidos é um dos polos do Programa Mais Gestão no Oeste do Pará

Na sexta-feira, 29 de novembro, foi lançado o Programa Federal Mais Gestão no Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Santarém. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o IFPA, com o objetivo de fortalecer as organizações da agricultura familiar na região.

O programa tem como meta promover a qualificação e o fortalecimento de associações, cooperativas e outros empreendimentos familiares ligados à agricultura. Na região Oeste do Pará, a seleção de participantes foi feita por meio do Edital nº 002/2024, que convidou organizações produtivas a aderirem ao projeto.

Entre as 20 organizações aprovadas, destaca-se a Associação de Agricultores e Extrativistas do Ramal São Pedro, localizada em Óbidos. Os demais empreendimentos selecionados pertencem a municípios como Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Rurópolis, Uruará e Placas.

Para garantir a eficiência no atendimento às organizações participantes, o programa contará com polos nos municípios de Santarém, Óbidos e Rurópolis, onde serão oferecidos capacitações, consultorias e assistência técnica. A proposta inclui também a utilização de metodologias ativas e inovadoras para otimizar os processos produtivos.

Lançamento reúne lideranças e agricultores

O evento de lançamento contou com a presença de representantes do MDA, lideranças de cooperativas, associações, federações e agricultores familiares. Entre os participantes, estiveram o secretário de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Óbidos (SEMAB), Roberto Romero, e coordenadores da associação obidense selecionada pelo programa.

Em sua fala, Roberto Romero destacou a importância do programa:

“O Programa representa uma oportunidade valiosa para as organizações produtivas da agricultura familiar, tanto para o município de Óbidos quanto para a região Oeste do Pará. Nossas associações e cooperativas precisam de estímulos que incentivem o engajamento dos membros, promovam a tecnificação progressiva como estratégia de melhoria do rendimento produtivo e das condições de trabalho, além de agregar valor à produção e garantir a sustentabilidade alimentar e econômica a longo prazo.”

A escolha de Óbidos como um dos polos do programa reforça o compromisso do município em impulsionar a agricultura familiar e fortalecer políticas públicas voltadas para o setor. A iniciativa busca gerar impacto positivo na vida dos agricultores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a valorização das comunidades locais.

Galeria de Fotos....



