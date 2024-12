Projeto Aprender Conectado levará internet para 239 escolas da rede municipal de Santarém

Parceria entre Semed com a EACE viabilizará a conectividade em escolas das regiões de rios, várzea e planalto.

Uma parceria entre a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (EACE), do Governo Federal, pretende implantar internet gratuita por meio de um combo 5G para 239 escolas da rede municipal, localizadas na área rural (rios, várzea e planalto).

O município foi escolhido para sediar um projeto piloto (correspondente à fase 1 do trabalho) que já vem sendo realizado em outras 177 escolas em todo o Brasil nesta primeira etapa, dentre elas, 34 situadas em terras indígenas. Santarém foi escolhida justamente pelas dificuldades de acesso e conexão.

A EACE é quem coordena todo o processo de instalação dos equipamentos como links para acesso a rádio e internet. Já a montagem dos equipamentos nas escolas está a cargo da empresa Q13.

Os recursos financeiros destinados ao Aprender Conectado são provenientes do edital do 5G. As operadoras vencedoras do leilão na faixa de 26 GHz, Algar Telecom, Claro, Telefônica (dona da marca Vivo) e Tim destinaram R$ 3,1 bilhões para a execução do programa. O aporte é uma contrapartida prevista no edital.

O projeto terá duração de 24 meses. Durante esse período as escolas terão internet gratuita.

A secretária municipal de Educação, Maria José Maia da Silva, explicou como se dá a implantação do projeto.

“Na verdade, são 239 escolas da zona rural, que serão beneficiadas. O projeto de internet vai chegar à comunidade, à escola, conforme a região, pode chegar através de rádio, através de fibra e satelital (via satélite) e as cerca de 57 escolas na região de rios que não têm energia elétrica serão contempladas com placas solares, conforme a localização da comunidade, o importante é que o professor terá a oportunidade de ter acesso à internet e vai também possibilitar ao nosso aluno a pesquisa, para poder aprender com mais agilidade”, ressaltou a secretária de Educação.

Em julho do ano passado, a Prefeitura lançou em Santarém o Sistema de Gestão Educa+, um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), beneficiando as 407 unidades educacionais e os mais de 62 mil alunos da rede municipal de ensino. O sistema de gestão escolar contempla 22 módulos com integração completa.

A secretária também destacou sobre como o Educa+ será beneficiado pelo projeto Aprender Conectado e como ele beneficiará os gestores das escolas nas regiões de rios, várzea e planalto.

"Ano passado, a Semed fez a aquisição e lançou o Sistema de Gestão, são 22 módulos com integração completa. Isso vai possibilitar a comunicação em todos os sentidos e em todos os programas da Secretaria Municipal de Educação. Com o sistema de gestão e a internet na escola, por exemplo, antes um professor vinha da mais longínqua distância para protocolar um documento na Secretaria de Educação, perdia recurso, perdia tempo e hoje não precisa mais disso. A escola tem a internet, ele pode protocolar o documento lá mesmo, na própria escola, ele [professor] pode nos informar sobre a alimentação escolar, como está a questão do transporte, enfim, é dinâmico, é um processo e a internet só vai possibilitar cada vez mais essa comunicação em todos os sentidos para todos os setores da Semed”, completou Maia.

Ainda conforme a secretária, nesse momento, a Semed está na fase de execução e coleta dos dados de todos os servidores e dos alunos. Esse processo é para contabilizar a frequência e, com isso, de fato, fazer valer a identificação facial já implantada nas escolas.

FONTE: Comunicação/PMS