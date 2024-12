Ufopa abre inscrições para Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola 2025

As duas modalidades do PS têm vagas para Óbidos.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) iniciou nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, as inscrições para os Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ) 2025. Ambos os processos têm como objetivo garantir o acesso de estudantes indígenas e quilombolas aos cursos de graduação ofertados pela instituição.

Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI)

O PSEI 2025 disponibiliza 151 vagas, sendo 129 destinadas ao Campus Santarém e 22 aos campi regionais, localizados nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Destaque para as 50 vagas do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, promovido pelo Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII). O processo também reserva duas vagas para o curso de Medicina e outras duas para Agronomia.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela Internet, até o dia 12 de dezembro de 2024. O processo seletivo inclui uma prova escrita de redação em língua portuguesa, marcada para 5 de janeiro de 2025, e uma entrevista, prevista para 27 de janeiro de 2025. Inscrições aqui: psei2025.ufopa.edu.br

Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ)

Já o PSEQ 2025 oferece 101 vagas, sendo 79 para o Campus Santarém e 22 para os campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. As inscrições, também gratuitas, devem ser realizadas até 12 de dezembro exclusivamente pelo site oficial do processo seletivo: pseq2025.ufopa.edu.br.

A seleção será composta por uma prova objetiva e discursiva em língua portuguesa, que ocorrerá no dia 5 de janeiro de 2025, das 14h às 18h. Os exames serão aplicados em Santarém e nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Jacareacanga. Para participar, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto.

Inclusão e acesso

Os processos seletivos reforçam o compromisso da Ufopa em promover inclusão e acesso à educação superior para grupos historicamente marginalizados. Mais informações sobre as inscrições e o edital completo estão disponíveis nos portais específicos de cada seleção.

Mais informações: www.ufopa.edu.br

www.obidos.net.br - Com informações Comunicação/Ufopa.