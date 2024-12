Simpósio Acadêmico da Ufopa apresenta mais de 780 trabalhos até sexta-feira

O Simpósio Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que acontece no Núcleo de Salas de Aula (NSA) da Unidade Tapajós, em Santarém, está em andamento e segue até sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. Este ano, o evento destaca o tema “Ciência e Sociedade: Contribuições da Ufopa para o Futuro da Amazônia” e reúne mais de 780 trabalhos acadêmicos, envolvendo ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.

Aberto ao público, o simpósio é considerado o principal evento acadêmico da Ufopa e uma oportunidade única para a troca de conhecimentos científicos e culturais. As apresentações incluem pôsteres e discussões em quatro subeventos: o XIII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT), o XI Seminário de Pós-Graduação (SPG), o IX Salão de Extensão e o II Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (Sipeex).

Na abertura, a vice-reitora da Ufopa, Solange Ximenes, destacou a importância do evento para a região: “Esse simpósio simboliza o crescimento científico da nossa comunidade e o compromisso da universidade em atender às demandas da sociedade. É uma oportunidade de mostrar como a produção acadêmica pode impactar positivamente a Amazônia.”

Destaques do evento

Entre os trabalhos apresentados, estão 295 projetos de iniciação científica, 162 estudos de pós-graduação, 156 ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, além de 365 iniciativas de extensão. Nesta quinta-feira, 5, o XIII SICT e o XI SPG ganham destaque, com apresentações de pesquisas de graduação, mestrado e doutorado. Essas atividades também servem para avaliar os programas acadêmicos da universidade e prestar contas às agências de fomento.

Na sexta-feira, 6, o IX Salão de Extensão contará com mais de 300 ações desenvolvidas por professores e alunos da Ufopa, incluindo resultados de projetos contemplados pelo edital Pró-Extensão 2023. Além disso, a roda de conversa “Vamos falar de extensão?” debaterá o impacto social dessas ações na Amazônia.

Outro ponto alto será o II Sipeex, que apresentará 156 trabalhos integrados do Programa Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (Peex). Essas iniciativas reforçam o diálogo entre graduação, pós-graduação e educação básica, mostrando o compromisso da Ufopa com a formação acadêmica de excelência e a valorização da região amazônica.

O Simpósio Acadêmico reafirma o papel da Ufopa como referência científica e cultural no Oeste do Pará, promovendo o desenvolvimento sustentável e a visibilidade da Amazônia.

- Confira a programação completa no site do evento.

Serviço: Simpósio Acadêmico da Ufopa

Tema: “Ciência e Sociedade: Contribuições da Ufopa para o Futuro da Amazônia”

Local: Núcleo de Salas de Aula (NSA), Unidade Tapajós, Campus Santarém

Horário: 8 às 12 horas e 14 às 18 horas.

Fonte:Comunicação/UFOPA