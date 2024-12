Óbidos discute mudanças climáticas durante a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

O evento marca a etapa municipal da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

A Prefeitura de Óbidos, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou nesta quarta-feira (4) a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, com o tema “Emergências Climáticas: o desafio da transformação ecológica”. O Evento foi sediado no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA Campus Óbidos).

A Semma atendeu à convocação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) que gerencia a conferência no âmbito nacional. O evento local promoveu amplo diálogo entre a gestão municipal, lideranças comunitárias das zonas urbana e rural, profissionais liberais e representantes de diversos segmentos da sociedade, para identificar os problemas relacionados às mudanças climáticas, a partir do debate norteado por cinco eixos centrais: mitigação, adaptação, preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática, governança e educação ambiental.

Representando o prefeito Jaime Silva, a secretária de Governo, Ana Elza Tavares, disse que a gestão municipal tem compromisso com as questões climáticas, mas ressaltou que o assunto é um compromisso de todos.

“Estamos aqui com a comunidade para buscar alternativas viáveis sobre os desafios da mudança climática. Nós, enquanto poder público, estamos fazendo a nossa parte para amenizar esse problema, mas para construir um plano mais robusto para a implementação de políticas públicas, é necessário ouvir a sociedade”, destacou.

Diego dos Santos, secretário de Meio Ambiente, ratificou a busca de alternativas do governo para minimizar esse problema climático que a região enfrenta, principalmente em relação às queimadas e ao desmatamento.

“A conferência municipal é um instrumento importante para discutirmos as mudanças climáticas com a sociedade. Através dela vamos buscar alternativas que nos possibilite amenizar os impactos que estamos sofrendo”, disse.

O diretor-geral substituto do Campus de Óbidos do Instituto Federal do Pará (IFPA), Dianes Gomes, que esteve presente na abertura do evento, alertou que a questão climática é uma pauta tanto global quanto local, que afeta todo mundo, independente de classe ou posição social.

“Por isso foi importante nos reunirmos nessa conferência para encontrarmos soluções e minimizar os efeitos relacionados a questão climática. Enquanto instituição incentivamos ao máximo a participação dos nossos alunos nesse evento, para ampliar o debate e qualificar as propostas que serão apresentadas aqui”, disse o diretor.

Vale destacar que as propostas selecionadas no final das duas conferências, municipal e estadual, podem fazer parte da política nacional sobre a mudança do clima que será discutida de 6 a 9 de maio de 2025 na Conferência Nacional.

A 3º edição da Conferência do Meio Ambiente foi marcada pela representatividade dos setores públicos, privados e da sociedade civil, conforme os critérios da comissão organizadora nacional. Após a análise e as deliberações das propostas com foco na realidade do município, será realizada a eleição dos delegados que irão representar Óbidos na Conferência Estadual de Meio Ambiente.

Fonte: Comunicação/PMO – Por Rangel Pessoa e Fotos Odirlei Santos