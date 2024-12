Comunidade Boa Vista celebra conquistas e fortalece identidade quilombola na Amazônia

Parceria com a MRN proporcionou entrega de espaço para a realização de eventos que exaltam a história da localidade.

Encerrando o mês em alusão a Consciência Negra, celebrado em novembro, a Comunidade Quilombola Boa Vista, localizada no município de Oriximiná, comemorou em grande estilo o Dia da Consciência Negra e os 29 anos da titulação de seu território. Uma solenidade marcou a entrega de um novo barracão, fruto de uma parceria com a Mineração Rio do Norte (MRN), coroando uma programação que exaltou a história, a cultura e as conquistas da comunidade, em parceria com a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Boa Vista (ACRQBV).

O novo espaço representa um avanço significativo para a comunidade, que agora conta com um local adequado para realizar seus eventos, encontros e atividades culturais. Elniza Gonçalves dos Santos, moradora da comunidade e gestora da cooperativa de trabalho da localidade, lembrou que o momento é de celebrar a conquista e reforçar a importância das atividades desenvolvidas. "Agora teremos uma sede para desenvolver atividades para as crianças, adultos e idosos, além de reuniões com a comunidade. Essa é uma conquista preciosa para todos nós, porque teremos um ambiente apropriado para várias ações”, comentou.

Com o tema "O letramento racial como ferramenta de conscientização e educação da sociedade", a programação também reforçou a importância de combater o racismo e a discriminação. Luciano dos Santos Printes, membro da comunidade, destacou a emoção do momento. “Esse é um momento muito especial para nós. Falamos sobre os nossos ancestrais e o quão importante é assumir nossa cor. A importância vai além da consciência negra e dos 29 anos do nosso território ser titulado”, declarou.

Pioneira na titulação de terras quilombolas no Brasil, a Comunidade Boa Vista continua sendo referência na luta por reconhecimento e valorização dos povos tradicionais. A analista de Relações Comunitárias da MRN, Elessandra Correa, destacou a importância de manter um diálogo contínuo e transparente com as comunidades, promovendo a construção de confiança mútua e fortalecendo as relações. Iniciativas como a entrega do barracão, exemplificam o compromisso em realizar obras e implementar ações que deixem um legado positivo, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural na região Oeste do Pará” afirmou.

Fortalecimento da cultura quilombola

Ainda em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a empresa também promoveu a 3ª edição da Feira Quilombola, que celebrou a rica cultura quilombola da região com apresentações artísticas, artesanato e gastronomia típica. A programação fez parte do Programa de Diversidade e Inclusão da MRN, promovendo a valorização da cultura quilombola e fortalecendo os laços entre a comunidade e a empresa.

