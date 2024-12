Obidense Mariângela Santos recebe Medalha do Mérito Embaixadora Internacional da Paz no Brasil

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, a obidense Marizangela Santos, CEO da BW7 Business Woman, foi agraciada com a Medalha do Mérito Embaixadora Internacional da Paz no Brasil. O reconhecimento destaca os serviços prestados à causa da paz e do bem-estar social através do trabalho realizado pela BW7 Business Woman.

A cerimônia de entrega ocorreu no Espaço de Acolhimento do IDESO - Instituto de Desenvolvimento Social, em Belém (PA), parte do BW7 Social, que tem como diretora a Sra. Luciane. A honraria foi entregue pelos Srs. Márcio Oliveira, Coordenador da AIEB no Pará, e Manoel Rodrigues, Delegado da AIEB em Ananindeua.

A AIEB Brasil (Associação Internacional dos Embaixadores da Paz), com sede no Rio de Janeiro e representações em diversas partes do país, promove o reconhecimento de personalidades que se destacam em ações voltadas para a paz, justiça social e melhoria da qualidade de vida. Durante o evento, autoridades presentes ressaltaram a importância de iniciativas que protegem os mais vulneráveis e fortalecem a luta contra a fome no mundo.

Em seu discurso, Marizangela Santos expressou gratidão pelo reconhecimento:

"Somos imensamente gratas pelo reconhecimento do nosso trabalho, que tem como propósito fortalecer, ajudar e apoiar mulheres empreendedoras de todo o Brasil, para que seus negócios tenham o sucesso que merecem."

O evento também foi uma oportunidade para celebrar a atuação de líderes que, como Marizangela, dedicam seus esforços para promover mudanças positivas na sociedade.

A Medalha do Mérito Embaixadora Internacional da Paz reafirma a relevância do trabalho realizado por mulheres como Mariângela, que transformam vidas e inspiram pela força de seu exemplo.

