Fazenda da Esperança Santa Clara amplia capacidade com inauguração de casas de acolhimento e padaria

Coisa de Deus um coração de criança, coisa de Deus é a fazenda da esperança”.

A solenidade de inauguração e bênção dos novos ambientes aconteceu na manhã de terça-feira, (10), na sede da Fazenda da Esperança, que fica localizada no Refúgio Dom Martinho, e contou com a presença dos acolhidos, familiares, benfeitores, amigos vindo de cidades vizinhas, religiosos e religiosas, autoridades públicas, em especial os Fundadores Frei Hans Stapel e Nelson Giovanelli, e Padre Vinícius. A Santa Missa em Ação de Graças foi conduzida pelo Padre Adalberto Santos, e concelebrada pelos Padres, Nilton Mendes, Gabriel Arcanjo e Leonardo Loures.

A Fazenda da Esperança Santa Clara, realizou solene cerimônia de inauguração das 3 Casas de Acolhimento, 1 casa para os responsáveis da Fazenda, e da Padaria Fortunato Chocron, ampliando sua capacidade para 120 acolhidos. A expansão torna a Fazenda da Esperança Santa Clara uma das maiores do mundo, reforçando seu compromisso com a reintegração social e o desenvolvimento sustentável. As novas instalações oferecem: Acomodações confortáveis para 120 acolhidos; Infraestrutura para educação, capacitação e treinamento; Retiros e formação para os responsáveis. As Obras foram financiadas pela CEI- Conferência Episcopal Italiana, e foi realizada pela C. Mendes Engenharia

"Cinquenta anos atrás pisei primeira vez nessa terra, era ainda estudante, visitando os frades franciscanos. E depois com a chegada do Bispo Dom Bernardo, ele fez um pedido para ter a Fazenda da Esperança aqui, e para atender o seu pedido, começamos, mas não imaginava que a Fazenda pudesse crescer tão rápido e tão bonito como está hoje, quase são duas fazendas, e uma mais bonita que a outra, onde muitos jovens encontraram uma vida nova, e isso me alegra!”. Comentou Frei Hans Stapel.

Nelson Giovanelli, demonstrou sua felicidade em celebrar esse importante momento, “Esse momento de celebrarmos esse crescimento e desenvolvimento em especial dessa Fazenda, faz- me lembrar de uma experiência muito particular, porque Dom Bernardo ainda como jovem Johannes, chegando aqui no Brasil, ele foi uma das testemunhas oculares do início da Fazenda da Esperança quando a gente se encontrava com os primeiros jovens em uma esquina próximo a Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá-SP. Depois de 41 anos nós estaríamos aqui celebrando essa possibilidade de fazer com que aquilo que o Dom Bernardo viu acontecer, pudesse se realizar aqui na Diocese de Óbidos”. Finalizou.

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que atua desde 1983 no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, e hoje acolhe mais de 5 mil pessoas, em mais de 163 unidades em 28 países. A Fazenda da Esperança se faz presente, desde o ano de 2011 e inaugurada em 22 de janeiro de 2012, na Diocese de Óbidos, com o nome de Fazenda Santa Clara de Assis, e tem como Presidente Local, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, e Responsável Regional, Padre Vinicius Gouvêa, e Fundadores; Frei Hans Stapel, Nelson Giovanelli, Traci Leite, e Luci Rosendo. Uma obra social que atua na recuperação de dependentes químicos, vivenciando em comunidade terapêutica, que visa resgatar a dignidade humana, com uma vivência comunitária baseada no trabalho, na convivência e na espiritualidade.

GALERIA DE FOTOS....



Fonte: Diocese de Óbidos