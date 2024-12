Hospital Regional realizará no sábado ação de saúde na praça, em Santarém

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), no município de Santarém, referência em atendimento especializado na Região de Integração Baixo Amazonas, realizará no próximo sábado (14) mais uma ação de saúde, voltada à prevenção de doenças, bem-estar e qualidade de vida.

A programação, conduzida pela equipe de profissionais da unidade, vai oferecer orientações e serviços gratuitos para a comunidade, que poderá esclarecer dúvidas diretamente com profissionais do HRBA, além de conhecer hábitos que podem fortalecer a saúde. A abertura será às 17, e o encerramento às 21h.

Estarão disponíveis testes de glicemia e verificação de pressão arterial, vacinação, aula de zumba e alongamento, e orientações de médicos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais.

Porta Voz: Matheus Coutinho, diretor-geral do Hospital Regional do Baixo Amazonas

Serviço: Ação de saúde do HRBA na Praça do Sol, em Santarém



Abertura: 14/12/2024 17h00

Encerramento: 14/12/2024 21h00

Local: Praça do Sol

Endereço: Avenida Sérgio Henn, esquina com a Rua A (grande área da Nova República) - Santarém

Contatos: Weldon Luciano (93) 99902-5588