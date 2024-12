Marinha do Brasil promove atendimentos médicos e cidadania em Óbidos

O Navio-Auxiliar (NA) “Pará”, da Marinha do Brasil, chegou a Óbidos, trazendo uma equipe multidisciplinar para oferecer serviços de saúde e assistência social à população. Sob o comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, os atendimentos começaram na manhã desta quinta-feira, 12, e seguem até sexta-feira, 13 de dezembro.

Os serviços disponibilizados incluem consultas com clínico geral, atendimentos odontológicos e exames de mamografia. Os interessados devem se dirigir ao Terminal Hidroviário de Óbidos a partir das 7h, portando seus documentos. Após a triagem inicial, os pacientes são conduzidos ao navio, que está ancorado em frente à cidade, para receber os atendimentos.

Navio-Auxiliar “Pará”

Navio-Auxiliar “Pará”: tecnologia e compromisso com a Amazônia Incorporado à Marinha do Brasil em 2005, o NA “Pará” é parte do Comando do 4° Distrito Naval e do Grupamento de Patrulha Naval do Norte. Com 56,11 metros de comprimento e capacidade para navegar por até 23 dias sem reabastecimento, o navio opera a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA), e é especializado no atendimento às populações ribeirinhas da Amazônia.

A presença do navio em Óbidos reforça o compromisso da Marinha do Brasil com o bem-estar das comunidades amazônicas, levando cidadania e assistência a locais de difícil acesso.

