Distribuição de cestas humanitárias e água potável começa em regiões atingidas pela estiagem em Óbidos

Donativos são oriundos de doações do Governo do Pará e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Iniciou nesta terça-feira, dia 17, a expedição da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Óbidos (Compdec), para viabilizar a entrega de cestas humanitárias e água potável para os moradores das comunidades localizadas na região de várzea, atingidas pela severa estiagem que ainda causa prejuízos à população dessa região.

Para atender à grande demanda, a Prefeitura de Óbidos montou uma logística de grande porte, alugando uma balsa que vai transportar as equipes de trabalho e os donativos que serão entregues em 34 comunidades, beneficiando diretamente 1.697 famílias atingidas pela seca.

O prefeito Jaime Silva, acompanhado do representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, bispo Raimundo Printes da Costa, que ajudou a destinar alimentos e água para Óbidos, esteve na balsa vistoriando o trabalho realizado antes da saída dos donativos de um porto particular. O prefeito de Óbidos ressaltou o esforço do município para garantir a logística necessária para que a ajuda humanitária chegue até os moradores da várzea.

“Nossas equipes já se adiantaram distribuindo os kits para as famílias nas comunidades, como forma de organizar a entrega desses donativos e agora está indo a balsa com o carregamento de água e alimentos, para fazer essa entrega. Não é fácil e nem barato para um município como Óbidos mobilizar toda essa estrutura de aluguel dessas embarcações que estão auxiliando nesse trabalho, mas nós mantemos o nosso compromisso e essa ajuda vai chegar nas comunidades, evitando com que as famílias se desloquem para a cidade e gastem os poucos recursos que têm. Nós sabemos dos prejuízos ocasionados por essa seca e por isso empenhamos todos os esforços possíveis para fazermos essas entregas nas comunidades”, ressaltou o prefeito Jaime.

Galeia de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7544-distribuicao-de-cestas-humanitarias-e-agua-potavel-comeca-em-regioes-atingidas-pela-estiagem-em-obidos#sigProId373166b45c View the embedded image gallery online at:

Situação de emergência

A Prefeitura de Óbidos decretou situação de emergência devido aos agravos da seca na região, por meio do Decreto Municipal Nº 535 de 24 de setembro de 2024, que foi reconhecido pelo Governo do Pará, resultando na destinação de 600 cestas humanitárias e 6.500litros de água pela Defesa Civil do Pará.

Já a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por meio do projeto Ajuda Humanitária, destinou para Óbidos 1.100 cestas com alimentos não perecíveis e 3.500 litros de água mineral, o que permitiu que a Defesa Civil de Óbidos acumulasse um carregamento de donativos de 1.700 cestas humanitárias e 10 mil litros de água para as famílias afetadas pela seca.

“A Prefeitura de Óbidos é uma parceria nossa e nada mais justo que, nesse momento de dificuldade, nos empenhássemos para ajudar as famílias afetadas pela seca. No ano passado, nós também conseguimos donativos por meio do projeto Ajuda Humanitária e esse ano, devido à gravidade da situação, novamente estamos ajudando, motivo de felicidade para a nossa igreja”, disse o bispo Raimundo Printes da Costa.

A previsão é que até o dia 21 de dezembro, a equipe da Defesa Civil de Óbidos realize a entrega dos donativos que vão beneficiar famílias que residem nas comunidades: Maria Tereza, Igarapé do Parú, Sagrado Coração De Jesus – Parú, Núcleo Novo – Parú, Nossa Senhora das Graças – Parú, Santa Cruz, São Lázaro, Livramento, Trindade, Vila Roberta, São Raimundo, Santa Rita, São João – Ilha Grande, Núcleo Santana– Ilha Grande, Nossa Senhora das Graças – Ilha Grande, Vila Barbosa, VilaVieira, Vila Poranga, Ipaupixuna – Menino Deus, São Jorge, Ipaupixuna, Ilha daCapivara, Ilha do Carmo, Januária, Amador, Auerana, Liberdade, Boa Nova, Igarapé do Pinto, Núcleo Novo – Paraná de Baixo, Santo Antônio – Paraná de Baixo, Cristo Rei – Piaba, e Costa dos Ferreiras.

“É um trabalho complexo, que exige uma grande estrutura e que não conseguiríamos fazer sem o apoio do Governo do Pará, por meio do governador Helder Barbalho, e da preciosa colaboração da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na pessoa do bispo Printes. Em uma próxima etapa, vamos atender outras famílias, localizadas em outras regiões que também estão sofrendo com essa seca”, finalizou o prefeito de Óbidos.

Por: Érique Figueirêdo e Fotos de Odirlei Santos/ASCOM-PMO