Banda Musical Maurício Hamoy encanta público no 1º Recital de Natal Bammhay In Concert

Nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024, a Escola Maurício Hamoy realizou uma noite memorável em seu auditório com o “1º Recital de Natal Bammhay In Concert”. O evento reuniu alunos, professores e a comunidade local para celebrar a música e a arte, com destaque para a apresentação da Banda Musical Maurício Hamoy, que emocionou o público e transformou o recital em uma experiência única.

Com o auditório completamente lotado, a plateia foi brindada com um espetáculo que uniu talento, dedicação e o espírito natalino. As apresentações demonstraram o resultado do trabalho árduo dos professores Rodrigo Rodrigues, Artur Rondinelli e Erenildo Lopes, figuras essenciais no projeto de musicalização da escola.

A cantata foi um grande sucesso, refletindo a qualidade e o empenho de todos os envolvidos. Além de evidenciar o poder transformador da música, o recital reforçou a capacidade da arte de unir pessoas e criar memórias significativas.

A Escola Maurício Hamoy agradeceu a todos os que participaram e apoiaram a realização do evento, em especial à comunidade escolar que, com entusiasmo, contribuiu para o brilho desta celebração. O recital não apenas marcou o início de uma nova tradição natalina, mas também consolidou o prestígio da escola como referência no ensino musical.

Que este seja o primeiro de muitos recitais, reforçando a importância da música e da arte em nossas vidas.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7548-banda-musical-mauricio-hamoy-encanta-publico-no-1-recital-de-natal-bammhay-in-concert#sigProId8946897c21 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e Fotos Rodrigo Rodrigues