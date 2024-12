2º CULTURAL FEST foi realizado no Município de Faro

A Diocese de Óbidos, por meio da Associação Beneficente Emaús e em ação coordenada pelo projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, realizou entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2024 o 2º CULTURAL FEST no município de Faro, oeste do Pará. O evento teve como objetivo apresentar os resultados sociais dos projetos implantados na região, celebrando conquistas e avanços alcançados ao longo do ano.

Durante o festival, foram entregues 249 certificados a crianças, jovens e mulheres que participaram de cursos e atividades promovidas pelo projeto. Os certificados foram distribuídos nas seguintes categorias:

Música : 32 certificados (flauta doce, teclado e violão);

: 32 certificados (flauta doce, teclado e violão); Dança : 10 certificados;

: 10 certificados; Corte & Costura : 37 certificados;

: 37 certificados; Informática : 117 certificados;

: 117 certificados; Graduação de faixa em Jiu-Jitsu: 53 participantes.

Os instrutores sociais também foram homenageados com certificados em reconhecimento à contribuição na formação dos participantes.

Momentos marcantes e homenagens

O evento contou com a presença do Padre Jorge Armando, Irmãs Ana e Lúcia, Nathália Rodrigues, Regiane Bentes e aproximadamente 30 crianças da Pastoral da Criança, que encantaram o público com uma apresentação em homenagem ao Menino Jesus, simbolizando o espírito natalino.

Os alunos dos cursos de música emocionaram o público com apresentações de temas natalinos, enquanto as peças produzidas no Ateliê dos Sonhos (curso de Corte & Costura) ficaram expostas para apreciação e comercialização. Já os participantes de Jiu-Jitsu celebraram suas graduações, marcando o avanço no esporte como parte do desenvolvimento integral dos jovens.

Além disso, a agente social da Pastoral da Criança, Regiane Bentes, promoveu a capacitação de líderes para o uso do aplicativo que facilita o cadastro e supervisão dos acompanhamentos no município.

Compromisso com o futuro

A coordenadora diocesana do projeto, Nathália Rodrigues, reafirmou o compromisso de dar continuidade às atividades em 2025, com a meta de ampliar o número de beneficiados. As ações serão intensificadas na sede do município, na comunidade São José Operário (zona rural) e no distrito do Maracanã.

Sobre o projeto

O “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos, liderada por Dom Bernardo Johannes. O projeto busca fortalecer mulheres e crianças na região, proporcionando serviços em saúde, educação, geração de renda e sustentabilidade. A ação tem como objetivo interromper ciclos de vulnerabilidade, resgatar a autoestima e promover o fortalecimento do serviço pastoral, gerando novas perspectivas de um futuro melhor.

O sucesso do 2º CULTURAL FEST reforça o impacto positivo do projeto na vida das comunidades amazônicas, celebrando as conquistas e preparando o terreno para novos desafios e realizações no próximo ano.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos, Diocese de Óbidos