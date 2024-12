ÓBIDOS: Exposição de Presépios está sendo realizada no Cliper de Sant’Ana

A cidade de Óbidos está vivenciando um clima especial de Natal com a Exposição de Presépios, que teve início na última quinta-feira, 19 de dezembro, no Cliper de Sant’Ana. O evento, organizado pelas Secretarias de Cultura e de Educação, reúne presépios criados por diversas escolas do município, além de peças vindas das comunidades locais. A exposição está aberta ao público para visitação.

A exposição conta com um rico acervo de presépios produzidos por diversas instituições educacionais do município, incluindo as escolas Irmã Firmina, Dom Floriano, Inglês de Souza, Guilherme Lopes, Raimundo Cardoso, Escola São José e o Centro Educacional Bom Pastor, entre outras. Além disso, comunidades de Óbidos também contribuíram com criações que expressam a tradição cristã e a criatividade local.

A exposição faz parte da programação do Natal da Família Obidense, com uma programação especial que seguirá até o próximo dia 23 de dezembro.

A devoção aos presépios tem raízes na tradição franciscana, sendo creditada a São Francisco de Assis a criação da primeira representação do nascimento de Jesus, encenada ao vivo em 25 de dezembro de 1223, na cidade de Greccio, Itália. Com o passar dos séculos, os franciscanos levaram essa prática a diversas partes do mundo, tornando-a um símbolo do Natal.

A Exposição de Presépios em Óbidos é uma oportunidade para apreciar a riqueza cultural e religiosa da região, além de fomentar o espírito natalino entre os obidenses.

Galeria de Fotos...



