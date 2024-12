Entrega e sorteio de presentes encerram a 2ª edição do projeto Natal da Família Obidense

Neste domingo, 22 de dezembro, a Praça da Cultura foi palco do encerramento da segunda edição do projeto Natal da Família Obidense, promovido pela Prefeitura de Óbidos. O evento contou com a entrega de brinquedos para crianças previamente cadastradas e sorteios de bicicletas e cestas básicas, atraindo milhares de pessoas.

Na tarde/noite deste dia, crianças de diversos bairros da cidade se reuniam em frente à Casa da Cultura, aguardando ansiosas a distribuição dos presentes. Durante a programação, foram sorteadas cerca de 100 bicicletas e várias cestas básicas, promovendo momentos de emoção e alegria para as famílias presentes.

A cerimônia contou com a participação do prefeito Jaime Silva, da primeira-dama Alice Silva, de vereadores eleitos e de secretários municipais, que estiveram engajados na entrega dos brinquedos e prêmios. As atividades se estenderam até as 22h, celebrando o espírito natalino com muita animação.

Nos dias anteriores, a programação ocorreu na Praça de Sant’Ana, especialmente ornamentada para o evento, que contou com um excelente público e diversas atrações. No último dia, na Praça da Cultura, o ambiente encantou a criançada, que recebeu seus presentes, enquanto o Quartel de Óbidos, atualmente Casa da Cultura, serviu de cenário para o encerramento do evento.

A organização e logística do evento ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio de outras secretarias municipais. O sucesso da segunda edição do Natal da Família Obidense reforça a união da comunidade que proporcionou momentos de alegria e solidariedade para muitas famílias obidenses.

Galeria de Fotos....



