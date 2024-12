ÓBIDOS: SEMED realiza a 1ª Olimpíada Matematicando com alunos do Ensino Fundamental e EJA

As duas melhores escolas do evento foram Felipe Patroni e Irmã Firmina que ganharam as placas de campeãs.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em parceria com a Inteceleri, empresa responsável pelo projeto “Edutech Amazon” que foi contratada para aplicar a metodologia de ensino no início do ano letivo de 2024, realizou nesta sexta-feira (20) a primeira edição da Olimpíada Matematicando, um evento inovador que trouxe tecnologia e educação de qualidade para mais de 15 mil alunos da rede municipal de ensino.

O evento aconteceu na quadra da Escola Irmã Firmina, no bairro Perpétuo Socorro, onde estudantes de diferentes faixas etárias e suas respectivas séries, disputaram prêmios e mostraram suas habilidades matemáticas em um ambiente de inovação tecnológica e aprendizado.

Após as quatro etapas disputadas, a 1ª Olimpíada Matematicando foi dividida na avaliação final em três etapas, com a participação de alunos do 1º e 2º ano, 3º ao 5 ano, do 6º ao 9º e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cada fase teve um formato específico, adaptado a cada série do ensino fundamental.

Em cada rodada, cerca de 300 alunos competiram, fazendo da olimpíada um evento dinâmico e de grande engajamento. A competição, que utilizou a tecnologia como principal ferramenta, contou com provas realizadas em aparelhos celulares, por meio do aplicativo Matematicando.

Os resultados das provas foram apurados e divulgados por meio de um software. Para garantir a transparência e a seriedade da competição, os juízes registraram as provas com fotografias, permitindo que os resultados fossem verificados e auditados, o que assegurou a confiança dos participantes e da comunidade escolar no processo.

A participação dos mais de 15 mil alunos da rede municipal de ensino demonstrou o impacto positivo, já que a metodologia não apenas proporcionou uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento de habilidades matemáticas, mas também contribuiu para a inclusão digital, ao integrar tecnologia no ambiente escolar. O uso de celulares e ferramentas digitais permitiu que os alunos tivessem acesso a um método de aprendizagem mais dinâmico.

Os vencedores da Olimpíada Matematicando receberam prêmios como tablets, smartphones e notebooks, sendo os primeiros lugares contemplados com um notebook. Além disso, os professores dos alunos campeões, também foram premiados com notebooks, em reconhecimento ao trabalho pedagógico que desempenham na formação de seus alunos.

Outro destaque da Olimpíada foi a premiação destinada às escolas de melhor desempenho. As duas melhores escolas do evento, Felipe Patroni e Irmã Firmina, ganharam a placa de campeã e um laboratório miritimultiboards, uma tecnologia avançada que pode ser utilizada para aprimorar o ensino e proporcionar uma experiência educativa mais interativa e envolvente para os alunos. A placa simbólica é um reconhecimento, simbolizando o esforço coletivo e a dedicação dos alunos e educadores.

Para o Prefeito Jaime Silva a competição foi um exemplo claro de como a parceria entre a administração pública, escolas e projetos tecnológicos pode transformar a educação, oferecendo oportunidades de crescimento e aprendizado para os alunos da rede pública.

“Hoje, é um dia especial na educação da cidade de Óbidos. Quero dizer que é assim que queremos a escola, com tecnologia, uma escola motivada e feliz. Vamos seguir avançando para sermos uma referência na nossa região e no Brasil”, disse.

A secretária de Educação, Zilda Bentes, falou que o projeto tem sido organizado desde o início do ano e todos os alunos tiveram o apoio pedagógico para chegarem à grande final, além do apoio logístico, alimentação, transporte e o apoio tecnológico.

“Todos os nossos alunos tiveram oportunidades iguais de estarem aqui. Os alunos do meio rural, terra firme, várzea e meio urbano. Toda a equipe da Secretaria de Educação deu o seu melhor, agora é o momento de reconhecermos e premiarmos os que tiveram melhor desempenho”, ressaltou a secretária.

O sucesso da primeira edição da Olimpíada Matematicando foi um reflexo do compromisso com a educação de qualidade que o governo municipal vem desenvolvendo durante esses quatro anos. O evento não apenas proporcionou uma competição saudável entre os alunos, mas também fortaleceu a importância da matemática como ferramenta fundamental de aprendizado.

Em 2025, a expectativa é que a Olimpíada Matematicando cresça ainda mais, alcançando novos patamares de sucesso e transformando a educação municipal em uma referência regional, estadual e nacional.

O_que_é_o_Inteceleri?

A Inteceleri Tecnologia para Educação é uma Startup criada com objetivo de desenvolver soluções inovadoras que visam contribuir com o aumento da qualidade da educação básica no Brasil (IDEB), em especial na disciplina de matemática.

Qual o objetivo?

Usar a Tecnologia vinda da Amazônia com modernidade na sua forma de ensinar por meio de metodologias próprias, inovação e uma experiência incrível de imersão no aprendizado.

O que é a Olimpíada Matematicando?

A olimpíada é uma ação pedagógica que favorece a participação dos alunos e professores de forma híbrida.

As atividades incluíram simulados alinhados aos descritores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, desafios de cálculo mental, ações na sala de aula com uso dos óculos de realidade virtual e o Aplicativo GeoMeta: aprenda geometria no metaverso além de formação de professores para uso da metodologia inovadora de ensino desenvolvida pelo referido projeto.

Confiras os Campeões da Olimpíada Obidense

1º Ano

1º Lugar: Lívia Sofia Pereira Queiroz – E.M.E.F Professor José Tostes

2º Lugar: Lohane de Siqueira Ribeiro – E.M.E.F Gonçalves Costa

3º Lugar: Gizonildo Bentes de Souza – E.M.E.F Nilson Gomes da Silva (Sede)

2º Ano

1º Lugar: Anthony Gabriel Lima – E.M.E.F José Veríssimo

2º Lugar: Matheus Coelho de Albuquerque – E.M.E.F Raimundo Cardoso de Araújo

3º Lugar: Kelen Helena de Souza – E.M.E.F Inglês de Souza

3º Ano

1º Lugar: Marcos Barbosa da Silva – E.M.E.F Frei Edmundo (Sede)

2º Lugar: Elison Levi Soares Pinto – E.M.E.F Maria Pinto Marinho (Sede)

3º Lugar: Gustavo Léo Benjamim Gonzaga – E.M.E.F Dom Floriano Loewenau

4º Ano

1º Lugar: Valenttina Menezes de F. Soares – E.M.E.F Irmã Firmina

2º Lugar: Amanda Ribeiro de Melo – E.M.E.F Dom Floriano Loewenau

3º Lugar: Naiara Moreira Marinho – E.M.E.F Rui Barata (Sede)

5º Ano

1º Lugar: Júlia da Silva Godinho – E.M.E.F Inglês de Souza

2º Lugar: Raiene da Silva Garcia – E.M.E.F São Benedito

3º Lugar: Agatha Tainá da Silva – – E.M.E.F Professora Perpétua Figueira

6º Ano

1º Lugar: Marco Antônio de Souza – E.M.E.F Dr. Raymundo Chaves

2º Lugar: Laiane Sá Silva – E.M.E.F Professora Maria Zibia Andrade Vieira

3º Lugar: Yasmim Barbosa Lima Moraes – E.M.E.F Cristo Rei (Sede)

7º Ano

1º Lugar: Bianca Gomes da Silva – E.M.E.F Professora Perpétua Figueira

2º Lugar: Geovanna Azevedo Souza E.M.E.F Aristides de Aquino Vieira

3º Lugar: João Roberto da Costa – E.M.E.F São Francisco (Sede)

8º Ano

1º Lugar: Ariel Miranda Fillizola – E.M.E.F São Francisco (Sede)

2º Lugar: Brendha Santana Ferreira – E.M.E.F Ruy Barata (Sede)

3º Lugar: Elano Souza de Brito – E.M.E.F Professora Perpétua Figueira

9º Ano

1º Lugar: Mario Rean Carvalho – E.M.E.F Felipe Patroni

2º Lugar: Gabriele Mesquita da Silva – E.M.E.F Manoel da Mota Siqueira (Sede)

3º Lugar: Jaiane Cardozo de Siqueira – E.M.E.F Maria Pinto Marinho (Sede)

EJA 2

1º Lugar: Mateus Souza da Silva – E.M.E.F Irmã Firmina

2º Lugar: Rodrigo Costa dos Santos – E.M.E.F Irmã Firmina

EJA 3

1º Lugar: Lucas Mendes Lopes – E.M.E.F Felipe Patroni

2º Lugar: Fernanda Valério da Rocha – E.M.E.F Dr. Raymundo Chaves

3º Lugar: Pedro Paulo Silva – E.M.E.F São José

EJA 4

1º Lugar: Vitor Mesquita da Silva – E.M.E.F Felipe Patroni

2º Lugar: Francenilson de Jesus da Silva – E.M.E.F Francisco Pinto Pereira

3º Lugar: Lucas Souza – E.M.E.F Raymundo Chaves

Escolas campeãs

E.M.E.F Felipe Patroni

E.M.E.F Irmã Firmina

Por: Rangel Pessoa / Érique Figueirêdo / Fotos Odirlei Santos/ ASCOM-PMO