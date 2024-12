Caros amigos e amigas,

Ao encerrarmos mais um ano, queremos dedicar um momento especial para agradecer a cada um de vocês que acompanha e prestigia o nosso trabalho no site www.obidos.net.br. Foi um ano repleto de desafios e conquistas, mas, acima de tudo, de histórias inspiradoras e momentos que nos aproximaram ainda mais da população de Óbidos e de todos os que amam nossa querida cidade.

Com o coração cheio de gratidão, celebramos as riquezas culturais, as tradições, e a força do povo obidense que, diariamente, nos motiva a continuar registrando e compartilhando os fatos que marcam a história da nossa terra.

Desejamos que 2025 seja um ano repleto de paz, saúde, e prosperidade para todas as famílias, em especial, para as de Óbidos e para todos os nossos leitores espalhados pelo mundo. Que sigamos juntos, fortalecendo os laços que nos unem e promovendo as belezas e os valores da Nossa Gente.

Feliz Ano Novo!

Com carinho,

Equipe do Site da Nossa Gente: www.obidos.net.br