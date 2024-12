Réveillon Popular de Óbidos: Celebração do Ano Novo será na Praça da Cultura

A cidade de Óbidos se prepara para mais uma grande festa de fim de ano! No dia 31 de dezembro, a Praça da Cultura será palco do tradicional Réveillon Popular, reunindo a população para celebrar a chegada de 2025.

Organizado pela Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura e com o apoio das demais secretarias municipais e dos Blocos Carnavalescos, o evento promete encantar os participantes com uma programação animada e uma estrutura preparada especialmente para marcar essa data especial.

A noite contará com apresentações musicais do DJ Felipe, da Banda Reflexo e da Super Banda Lazer, que prometem animar o público com um repertório diversificado, criando o clima perfeito para a despedida de 2024 e o início de um novo ano.

Além da festa da virada, o Réveillon marca também o início do clima carnavalesco na cidade. No dia 1º de janeiro, o Bloco Pai da Pinga realizará o primeiro arrastão do Carnapauxis, abrindo oficialmente a temporada de carnaval em Óbidos com o tradicional "Grito de Carnaval".

A expectativa é de uma celebração cheia de alegria, música e confraternização, reafirmando o espírito festivo e acolhedor do povo obidense.

Serviço:

Data: 31 de dezembro de 2024

31 de dezembro de 2024 Local: Praça da Cultura, Óbidos

Praça da Cultura, Óbidos Atrações: DJ Felipe, Banda Reflexo, Super Banda Lazer

DJ Felipe, Banda Reflexo, Super Banda Lazer Grito de Carnaval: 1º de janeiro de 2025, com o Bloco Pai da Pinga

Prepare-se para celebrar a chegada de 2025 com muita animação e alegria em Óbidos!

