Em Óbidos, Prefeito, Vice e Vereadores tomam posse para o mandato 2025-2028

Na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, o município de Óbidos, no Pará, presenciou a cerimônia de posse do prefeito reeleito Jaime Silva (MDB), de seu vice, Jalico Aquino (PSD), e dos 15 vereadores eleitos para o mandato de 2025 a 2028. O evento foi realizado no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, em uma Sessão Especial presidida pelo vereador mais votado nas eleições de 2024, Rylder Ribeiro Afonso.

A solenidade teve início com a posse dos vereadores, que prestaram juramento em uma cerimônia conduzida pelo presidente Rylder Afonso, com o apoio dos vereadores Robison Moreira e Felipe Pantoja. Após o juramento, foi realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, que ficou composta por:

Presidente: Rylder Afonso

Rylder Afonso Vice-Presidente: Izamarque Soares

Izamarque Soares 1º Secretário: Rosinaldo Cardoso

Rosinaldo Cardoso 2º Secretário: Valdo Amorim

Com a nova Mesa Diretora empossada, a sessão prosseguiu com a posse oficial do prefeito reeleito Jaime Silva e de seu vice, Jalico Aquino.

Na foto, em primeiro plano, o Prefeito Jaime Silva e ao fundo a Mesa Diretora da CMO eleita e o vice prefeito Jalico aquino

Compromissos e Diretrizes para o Novo Mandato

Em seu discurso, Jaime Silva destacou sua trajetória política e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Óbidos. Entre as prioridades para os próximos quatro anos, o prefeito mencionou o fortalecimento da educação, o apoio ao produtor rural e da Feira do Produtor, melhoria da infraestrutura do município para impulsionar o turismo local, haja vista que Óbidos está incluso no Mapa do Turismo, entre outras diretrizes.

“Nesses novos quatro anos, teremos que apertar os gastos para investir naquilo que o município realmente precisa. Tudo o que farei será para o progresso de Óbidos”, afirmou Jaime Silva.

O vice-prefeito Jalico Aquino também comentou sobre sua vitória, destacando sua gratidão e compromisso com o trabalho em prol da população.

“Minha vitória e de meu irmão dedico ao meu pai. O que estou vivenciando hoje é uma vitória de Deus. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar pelo povo de Óbidos”, enfatizou Jalico.

Rylder Afonso, presidente da Câmara Municipal de Óbidos, agradeceu aos eleitores pela confiança por ter sido o vereador mais votado na eleição e também por ter sido reconduzido à presidência da CMO e reafirmou o compromisso de administrar a Câmara com responsabilidade e abertura ao diálogo com a população.

“A Câmara estará de portas abertas para receber a população de braços abertos e da melhor forma possível”, declarou.

Vereadores empossados

Os 15 vereadores eleitos e empossados foram:

Rylder Afonso; Robison Moreira; Felipe Pantoja; Elton Aquino; Izamarque Soares; Valdo Amorim; Rosinaldo Cardoso; Lilene Viana; Edmaura Vasconcelos; Izalina Alves; Clara Rodrigues; Nael Vasconcelos; Erneison Santos; Evandro Sarazin Jr e Emerson Canto

O evento foi acompanhado por autoridades locais, lideranças comunitárias e pela população obidense, que renovou sua esperança em um futuro de progresso para o município.

GALERIA DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7570-em-obidos-prefeito-vice-e-vereadores-tomam-posse-para-o-mandato-2025-2028#sigProIdb4f27b5c20 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br