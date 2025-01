Em Óbidos, o Bloco Pai da Pinga abre a temporada do Carnapauxis 2025

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Óbidos deu início à tão aguardada temporada de carnaval, o tradicional Carnapauxis. O Bloco Pai da Pinga foi o responsável pela abertura oficial do evento, arrastando milhares de foliões que lotaram as ruas da cidade em um clima de pura alegria e descontração.

A concentração começou no icônico Bar do Cachorrão, localizado na Praça de Santa Terezinha. O bloco percorreu diversas ruas da cidade e encerrou sua animada passagem na Praça da Cultura, onde os foliões se divertiram até altas horas da madrugada ao som de músicas carnavalescas e muita animação.

O evento atraiu não apenas os obidenses, mas também visitantes das cidades vizinhas de Oriximiná e Juruti, que fizeram questão de prestigiar a abertura do Carnapauxis. A presença desses turistas reforça o apelo regional da festividade e confirma Óbidos como um dos grandes destinos culturais da Amazônia durante o período carnavalesco.

A expectativa para o início do Carnapauxis era alta, e o entusiasmo da população superou todas as previsões. A Praça da Cultura foi tomada por uma multidão empolgada, marcando um início promissor para a temporada de 2025.

O Bloco Pai da Pinga retorna na próxima segunda-feira, 6 de janeiro, seu dia oficial no calendário do Carnapauxis. E como é tradição, todas as segundas-feiras até os dias oficiais de carnaval, o bloco estará nas ruas, garantindo que a festa continue com força total.

A temporada do Carnapauxis já começou a mostrar porque é uma das celebrações mais autênticas e queridas do Brasil. Que venham as próximas semanas de alegria em Óbidos!

