Alcoa e TIM levam inclusão digital a comunidades remotas da Amazônia

Cobertura 4G já beneficia cerca de 1.000 pessoas em comunidades do oeste do Pará, incluindo três escolas e uma unidade satélite de saúde. A ação é um desdobramento da parceria das companhias iniciada em 2021

São Paulo, 03 de janeiro de 2025 – Em uma iniciativa transformadora, a Alcoa, referência global na produção de alumínio, está levando inclusão digital e social para cerca de 1.000 moradores de regiões remotas de Juruti, no oeste do Pará. A cobertura 4G – que incluiu serviços de voz e internet – é um desdobramento da parceria com a TIM Brasil, operadora com a maior rede móvel do Brasil e líder no 4G, e abre novas oportunidades de acesso a educação, saúde e novos serviços para as famílias na região, beneficiando as comunidades de Prudente, Batata, Surval, Maravilha, Alto Alegre e São Raimundo do Mentai.

O desafio de levar conectividade 4G para uma região remota, sem acesso à internet, foi possível por meio da inovadora solução móvel Flextower da TIM, que engloba duas antenas com cobertura média de até quatro quilômetros de distância e contam com placas fotovoltaicas e um banco de baterias de longa duração, que permite manter o funcionando 24 horas por dia, sem a necessidade de conectar na rede elétrica.

“Proporcionar conectividade é promover inclusão, educação e crescimento. Queremos que o impacto dessa parceria estratégica seja duradouro e capaz de transformar a realidade local de forma positiva e sustentável. A conexão permite que jovens e adultos agora tenham acesso a um mundo de informações antes de difícil acesso ou até mesmo inacessível para alguns”, destaca Marcio Fávero, diretor de Compras da Alcoa Brasil.

Anderlon Canto, morador da comunidade Prudente, é uma das pessoas que já estão sendo beneficiadas pela conectividade. “Agora a gente consegue ligar, fazer chamada de vídeo, operações bancárias, tudo isso deitado na nossa rede. Melhorou o sinal para acessar a internet, para fazer as pesquisas da escola dos meus filhos. Minha filha mais velha agora está cursando uma faculdade online!”, comemora Anderlon.

“A TIM foi escolhida pela Alcoa por sua experiência em habilitar a transformação digital em diversos segmentos de mercado e regiões do país e, principalmente, pela sua missão de apoiar a inclusão social e digital, já que é a operadora com a maior rede móvel do Brasil. Nosso desafio é chegar sempre com soluções inovadoras que permitam levar a mesma tecnologia da cidade para áreas de difícil acesso, como as comunidades remotas da Amazônia. Estamos muito felizes com mais esse importante desdobramento da parceria com nosso cliente Alcoa”, afirma Paulo Humberto Gouvea, Diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil.

Para o presidente da Associação das Comunidades da Gleba Curumucuri (Acoglec), Izaías Rodrigues Vitor, ter acesso à internet é uma mudança de qualidade de vida. “Estar conectado, poder falar com as pessoas, são atividades que parecem muito simples, mas para a nossa comunidade era algo muito distante. Agora é a nossa realidade”, comemora Izaías.

Este ano, Alcoa Juruti completou 15 anos de operação na cidade de Juruti (PA), com uma trajetória de inovação, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento regional. Desde então, já investiu mais de R$ 81 milhões em projetos com foco no desenvolvimento da região.

FONTE: Comunicação/ALCOA