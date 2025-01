MRN encerra ciclo de liderança no conselho do Mining Hub com resultados positivos

Ao longo de 2024, a empresa realizou ações integradas para o crescimento da inovação na mineração no país.

A Mineração Rio do Norte (MRN) concluiu, no último mês de dezembro, sua gestão à frente do Conselho das Mineradoras do Mining Hub. A empresa passa o bastão para a Vale, que assume a presidência em 2025. Ao longo do ano, a MRN se destacou por sua visão estratégica e o compromisso com a sustentabilidade, promovendo iniciativas importantes, como o início do projeto de descarbonização do setor de mineração no país.

“Tivemos um ano fantástico de parceria com o Mining Hub e a oportunidade de presidir o grupo de trabalho neste ciclo”, afirmou Rogério Junqueira, diretor de Operações da MRN. “A empresa tem conseguido trazer tecnologias e inovação com apoio do Mining Hub, desde as iniciativas simples até as mais complexas. Como uma empresa do setor de mineração localizada na Amazônia, temos muito orgulho de fazer parte deste ambiente”, completou o executivo.

Sob a liderança da MRN, o Mining Hub avançou em diversas frentes, como a implementação de soluções tecnológicas para otimizar processos e reduzir custos. Um exemplo prático foi a solução apresentada no Mining Innovation Summit para correias transportadoras de minério, utilizando tecnologias capazes de identificar eventuais defeitos ou desalinhamentos nesses equipamentos. “O ano de 2024 foi uma experiência especial e muito marcante para nós da MRN”, destacou Gustavo Lage, presidente do Mining Hub neste último ciclo e gestor do escritório de projetos da MRN.

Ainda de acordo com Gustavo Lage, o Mining Hub iniciou, este ano, um processo de desenvolvimento do grupo que envolve os principais players da mineração, uma medida que deve ser intensificada em 2025. “Nossa maior ambição era catapultar o Mining Hub. Deixamos um planejamento estratégico bem direcionado para os próximos líderes e um caminho claro para tornar o Mining Hub ainda maior”, finalizou.

Sobre o Mining Hub

O Mining Hub nasceu há 5 anos, quando mineradoras do país, entre elas a MRN, identificaram a necessidade de uma maior troca de experiências na área da inovação, por meio de programas e ações conjuntas entre diferentes empresas. Em 2024, o Mining Hub seguiu consolidando sua relevância no setor, apresentando um ecossistema com quase 50 empresas associadas. O impacto também é evidente nos programas de inovação: 353 startups inscritas em iniciativas, com 15 provas de conceito (PoCs) concluídas e outras 7 em andamento, gerando um investimento significativo de cerca de R$ 1,5 milhão em PoCs.

FONTE: Comunicação/MRN